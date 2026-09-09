Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?

·53·Dunyo
Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?

Serbiyada siyosiy vaziyat yana keskin tus oldi. Prezident Aleksandr Vuchich mamlakat parlamentini tarqatish va muddatidan oldin parlament saylovlarini o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilganini ma’lum qildi. Saylovlar 25 oktyabrda o‘tkazilishi kutilmoqda.

Bu qaror oddiy navbatdan tashqari saylov emas. Serbiyada navbatdagi parlament saylovlari aslida 2027 yil dekabrida o‘tkazilishi kerak edi. Endi esa mamlakat saylovga bir yildan ortiq vaqt oldin boradi.

Vuchich qarorni qachon rasman e’lon qiladi?

Prezident 8 sentyabr kuni Serbiya radio va televideniyesi efirida ikki muhim hujjatni tasdiqlashini aytdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra:

«Men ikki qarorni tasdiqlashim kerak — Skupshtinani tarqatish to‘g‘risidagi farmon va saylov o‘tkazish to‘g‘risidagi qaror. Ikkala qarorni ham ertaga tush paytida e’lon qilaman. Saylovlar 25 oktyabrda bo‘lib o‘tadi».

Serbiya qonunchiligiga ko‘ra, parlament muddatidan oldin tarqatilgan taqdirda yangi saylovlar ham belgilanadi. Saylov kunigacha kamida 45 va ko‘pi bilan 60 kun qolishi kerak.

Nega Serbiya muddatidan oldin saylovga bormoqda?

Bu qaror mamlakatda qariyb ikki yildan beri davom etayotgan talabalar boshchiligidagi namoyishlar fonida qabul qilindi.

Noroziliklar 2024 yil noyabrida Novi-Sad shahridagi temiryo‘l vokzalida konstruksiya qulab, 16 kishi halok bo‘lganidan keyin kuchaygan. Keyinchalik talabalar va boshqa namoyishchilar hukumatdan mas’uliyatni talab qilib, korrupsiya va boshqaruv tizimiga qarshi aksiyalar o‘tkazdi.

Hukumat esa muddatidan oldin saylov o‘tkazish orqali jamiyatdagi siyosiy taranglikni pasaytirish mumkinligini ta’kidlagan. 7 sentyabr kuni Serbiya hukumati parlamentni tarqatish va saylov belgilash taklifini prezidentga rasman kiritgan edi.

Vuchich prezidentlikdan keyin bosh vazir bo‘ladimi?

Serbiyadagi bu saylovning yana bir qiziq jihati — Aleksandr Vuchichning siyosiy kelajagi.

Hukmron Serbiya taraqqiyot partiyasi Vuchichni bo‘lajak parlament saylovlarida partiya ro‘yxatining boshiga qo‘yish va uni bosh vazir lavozimiga nomzod sifatida ilgari surishni rejalashtirmoqda.

Bu ssenariy amalga oshsa, Vuchich prezidentlikdan bosh vazirlikka o‘tishi mumkin.

Ya’ni gap faqat parlament tarkibining o‘zgarishi haqida emas — Serbiya rahbarining o‘zi ham mamlakat siyosiy tizimidagi lavozimini o‘zgartirishi mumkin.

Saylov Vuchich uchun qanday ahamiyatga ega?

Vuchich 2012 yildan beri Serbiya siyosatining markazida bo‘lib kelmoqda. U prezident yoki bosh vazir sifatida mamlakat boshqaruvida uzoq vaqtdan beri muhim rol o‘ynab keladi.

Muddatidan oldingi saylov uning hukmron Serbiya taraqqiyot partiyasi uchun ham jiddiy sinov bo‘ladi.

Ayni paytda saylovga talabalar harakati bilan bog‘liq yangi siyosiy kuchlar ham tayyorgarlik ko‘rmoqda. Bu esa saylovni Vuchich va hukmron partiya uchun avvalgilarga nisbatan jiddiyroq raqobatga aylantirishi mumkin.

Serbiyada endi qanday jarayon boshlanadi?

Parlamentni tarqatish va saylovni rasman tayinlashdan keyin saylov kampaniyasi bilan bog‘liq jarayonlar boshlanadi.

Asosiy sanalar:

Voqea

Sana

Parlament saylovi

25 oktyabr 2026 yil

Parlamentni tarqatish

9 sentyabrda rasmiylashtirilishi kutilmoqda

Navbatdagi rejalashtirilgan parlament saylovi

2027 yil dekabr

Saylov 25 oktyabrda o‘tkazilsa, bu Serbiyada navbatdagi rejalashtirilgan saylovdan ancha oldin siyosiy kuchlarni saylov maydoniga chiqaradi.

Endi asosiy savol — Vuchichning keyingi qadami qanday bo‘ladi?

Serbiyadagi siyosiy jarayonlar endi yanada qiziqarli tus oladi. Vuchich parlamentni tarqatish va 25 oktyabrda muddatidan oldin saylov o‘tkazish rejasini ochiqladi. Uning partiyasi esa prezidentni bosh vazirlikka nomzod sifatida ko‘rishni istamoqda.

Shu tariqa mamlakat oldida ikki muhim masala turibdi: Vuchich boshchiligidagi siyosiy kuchlar saylovda yana ustunlikni saqlab qoladimi va prezidentlikdan bosh vazirlikka o‘tish rejasi amalga oshadimi?

25 oktyabrdagi ovoz berish ana shu savollarga javob berishi mumkin.

Serbiyada siyosiy vaziyatVuchich parlamentni tarqatdiErta saylovlarSerbiyada siyosiy kriziTalabalar aksiylariKorrupsiya va boshqaruvPrezidentlikdan bosh vazirlikka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiBugun, 12:42Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiBugun, 11:59Savdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiSavdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiBugun, 11:48Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBugun, 11:37Dollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaDollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaBugun, 11:32Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Kosmosga chiqarilgan jonzot qanday qilib tirik qaytdi?Bugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda