Serbiya prezidenti v.b. Aleksandar Chupich Bryusseldagi G‘arbiy Bolqon sammitiga bormaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Serbiya prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandar Chupich Bryusselda bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi va G'arbiy Bolqon davlatlari sammitida ishtirok etmaydi.
- Yevropa Ittifoqining Serbiyadagi delegatsiyasi xabariga ko'ra, Chupich 25 noyabrga belgilangan ushbu tadbirda qatnasha olmasligidan taassuf bildirgan.
Serbiya prezidenti vazifasini bajaruvchi, Xalq skupshinasi raisi Aleksandar Chupich Bryusselda o‘tkaziladigan Yevropa Ittifoqi (YEI) va G‘arbiy Bolqon davlatlari sammitida ishtirok etmaydi.
Bu haqda 21 noyabr kuni Yevropa Ittifoqining Serbiyadagi doimiy delegatsiyasi ma’lum qildi. Rasmiy xabarda qayd etilishicha, Chupich kelasi haftadagi sammitda qatnasha olmasligi munosabati bilan taassuf bildirgan.
Belgradning pozitsiyasi va taklifnoma tafsilotlari
Yevropalik diplomatlar bilan muloqot chog‘ida Aleksandar Chupich Yevroittifoq bilan munosabatlarni rivojlantirish hamda fundamental islohotlarni ilgari surish Belgrad uchun ustuvor vazifalar bo‘lib qolayotganini ta’kidlagan.
Avvalroq Serbiyaning RTS telekanali 25 noyabr kuniga belgilangan mazkur uchrashuvga Aleksandar Chupichga Yevropa kengashi rahbari Antoniu Koshta taklif yuborgani haqida xabar tarqatgan edi. Ushbu safar Chupich uchun 25 oktyabr kungi parlament saylovlarida muxolifatdagi «Talabalar ro‘yxati» g‘alaba qozongani va u parlament spikeri etib saylanganidan keyingi ilk xalqaro maydonga chiqishi bo‘lishi mumkin edi.
Jihat / Sana
Ma’lumot va tafsilotlar
Shaxs va lavozim
Aleksandar Chupich — Serbiya prezidenti vazifasini bajaruvchi, Xalq skupshinasi raisi
Sammit sanasi va joyi
25 noyabr, Bryussel (YEI va G‘arbiy Bolqon davlatlari sammiti)
Taklif tashabbuskori
Yevropa kengashi rahbari Antoniu Koshta (RTS ma’lumotiga ko‘ra)
Ichki siyosiy kontekst
25 oktyabrdagi parlament saylovlarida «Talabalar ro‘yxati» g‘alabasi va spikerlikka saylanish
Bolqon kun tartibi
Yevrointegratsiya sur’ati va Shengen hududiga kirish masalasi
Yevrointegratsiya va Shengen mavzusi
Joriy yilning may oyida Serbiya tashqi ishlar vaziri Marko Djurich Bryusselda YEI va G‘arbiy Bolqon davlatlari tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi yakunlari bo‘yicha chiqish qilib, mintaqaning yevrointegratsiyasi asossiz cho‘zilayotganiga e’tibor qaratgan hamda Yevroittifoqni Bolqon davlatlarini Shengen hududiga kiritishga chaqirgan edi.
Sizningcha, Aleksandar Chupichning Bryusseldagi sammitda qatnashmasligi Serbiya va Yevropa Ittifoqi o‘rtasidagi muloqot va islohotlar kun tartibiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…