Prezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildi

·0·Dunyo
Prezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildi

Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich kutilmaganda davlat rahbari lavozimini muddatidan oldin tark etishga va hukmron Serb taraqqiyot partiyasi (SPP) nomidan bosh vazirlikka o‘z nomzodini qo‘yishga tayyor ekanini e’lon qildi. Rasmiy vakolat muddati 2027 yilda tugaydigan davlat rahbarining mazkur qarorini partiya rahbariyati yakdillik bilan ma’qullab, uni 25 oktyabrda o‘tkazilishi kutilayotgan muddatidan oldingi parlament saylovlarida hukumat raisi kursisi uchun yagona nomzod sifatida tasdiqladi.

«Agar qo‘llab-quvvatlansam, dasturimni taqdim etaman»: Vuchichning rejasi va parlament tarqatilishi

Serbiya siyosiy sahnasidagi kutilmagan rokirovka tafsilotlari va kelgusi bosqichlar ma’lum bo‘ldi:

  • Iste’fo sharti va yangi dastur: «Agar men hukumat raisi lavozimiga nomzod bo‘lish uchun yetarlicha qo‘llov olsam, o‘zimning aniq harakatlar dasturimni prezidentlik mandatimni yakunlagach taqdim etaman», — deya bayonot berdi Vuchich;

  • Partiyadan rasmiy tasdiq: Hukmron Serb taraqqiyot partiyasi rahbariyati yig‘ilish o‘tkazib, davlat rahbarini bo‘lajak parlament saylovlarida bosh vazirlik lavozimiga nomzod sifatida rasman ma’qulladi;

  • Parlamentning tarqatilishi va saylov sanasi: Belgilangan rejaga asosan, saylovgacha bo‘lgan muddat ichida amaldagi parlament tarqatib yuboriladi va shundan so‘ng 25 oktyabr sanasida bo‘lib o‘tadigan ovoz berish kuni rasman e’lon qilinadi.

2027 yilgi mandat va 90 kunlik muhlat: Belgraddagi siyosiy shaxmat

Vuchichning bu qarori Serbiya qonunchiligi bo‘yicha yangi jarayonlarni ishga tushiradi:

  • Muddatidan oldin bo‘shaydigan kurs: Aleksandr Vuchichning amaldagi prezidentlik vakolati aslida 2027 yilgacha davom etishi kerak edi;

  • 90 kun ichida yangi prezident saylovi: Agar davlat rahbari muddatidan oldin iste’foga chiqsa, Serbiya Konstitutsiyasiga ko‘ra, 90 kun ichida yangi prezidentni saylash bo‘yicha umumxalq saylovlari o‘tkazilishi shart bo‘ladi;

  • Hokimiyat markazining o‘zgarishi: Serbiya boshqaruv tizimida bosh vazir ijro hokimiyatining asosiy boshqaruvchisi hisoblangani bois, ushbu qadam Vuchichga davlat boshqaruvini bevosita nazorat qilishda davom etish imkonini beradi.

Yevropa Ittifoqi yo‘li va Moskvaning oqlovi

Serbiyaning geosiyosiy yo‘nalishi va xalqaro maydondagi munosabatlar ham diqqat markazida bo‘lib turibdi:

  • Islohotlar va kurs o‘zgarmasligi: RIA Novosti xabariga ko‘ra, Vuchich saylovlardan so‘ng mamlakatning hozirgi siyosati davom etishini, Serbiya Yevropa Ittifoqiga a’zo bo‘lish sari qat’iy qadam tashlab, tegishli islohotlarni amalga oshirishini ta’kidladi;

  • Lavrovning bayonoti: Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yaqinda Belgradda Vladimir Zelenskiyning qabul qilinishi masalasiga to‘xtalib, Serbiya rahbarini oqladi va Vuchich bu qadamni Yevropa Ittifoqi rahbariyatining kuchli bosimi ostida tashlaganini ma’lum qildi.

Sizningcha, Aleksandr Vuchichning prezidentlikdan bosh vazirlikka o‘tishi Serbiyaning tashqi siyosiy muvozanatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi — Belgrad G‘arb va Yevropa Ittifoqiga yanada yaqinlashadimi yoki Rossiya bilan an’anaviy do‘stona aloqalarni saqlab qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMisrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 10:39Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiMoskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiBugun, 10:34Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiIstanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiBugun, 10:20Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiBugun, 10:01AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaKecha, 19:36Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiKecha, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi