Isroil G‘arbiy Sohilda falastinliklarni ommaviy ko‘chirishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Isroil hukumati Iordan daryosining G'arbiy Sohilida 1967 yildan buyon kuzatilmagan eng yirik harbiy amaliyotni boshlash va falastinliklarni ommaviy ko'chirishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
- Bosh vazir Binyamin Netanyaxu Xevron hamda Halhul shaharlaridagi turar-joy dahalarini blokadaga olish va aholini majburiy ko'chirish rejalarini ochiqladi.
- Mazkur qarorga Xevron yaqinida ikki isroillik harbiy xizmatchining halok bo'lishi sabab bo'ldi.
Isroil hukumati Iordan daryosining G‘arbiy Sohilida 1967 yilgi «Olti kunlik urush» davridan beri kuzatilmagan eng yirik harbiy amaliyotni boshlash va falastinliklarni ommaviy tarzda majburiy ko‘chirishga hozirlik ko‘rmoqda. Bu haqda Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri xabar tarqatdi.
Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Xevron hamda Halhul shaharlaridagi butun boshli turar-joy dahalarini qat’iy blokadaga olish va aholini majburiy ko‘chirish bo‘yicha rejalarni ochiqladi. Uning ta’kidlashicha, Isroil armiyasi mintaqada so‘nggi 60 yilga yaqin vaqt ichidagi eng miqyosli operatsiyaga shay holatga keltirilmoqda.
Eskalatsiyaga nima sabab bo‘ldi?
Mazkur keskin bayonotlar Xevron shahri yaqinida ikki isroillik harbiy xizmatchining halok bo‘lishi to‘g‘risidagi xabarlardan so‘ng yangradi:
Uylarni ommaviy buzish: Hujum yuz bergan kunning o‘zidayoq rasmiy tuzilmalar falastinliklarga tegishli turar-joylarni keng ko‘lamda buzishni boshladi;
Sud qarori bilan tanaffus: Mahalliy tadbirkorlar va mulk egalarining shikoyati ko‘rib chiqilgach, Isroil Oliy sudi buzish («demontaj») ishlarini vaqtincha to‘xtatib turish haqida qaror chiqardi;
Muntazam bosim: Falastinliklarning uylarini ruxsatnoma yo‘qligi vajidan buzish avval ham yiliga bir necha ming kishiga ta’sir qilgan bo‘lsa-da, navbatdagi reja butun boshli aholi punktlarini to‘liq bo‘shatishni ko‘zda tutadi.
1967 yilgi fojia takrorlanadimi?
Netanyaxu bo‘lajak operatsiya ko‘lamini bevosita 1967 yildagi voqealarga qiyoslagan:
Tarixiy parallel: 1967 yilda kechgan urush vaqtida 300 mingdan ziyod falastinlik o‘z uy-joylarini tashlab chiqishga majbur bo‘lgan («evakuatsiya qilingan») edi;
Ko‘lam va xavf: Navbatdagi harakatlar ham xuddi shunday misli ko‘rilmagan gumanitar inqirozni keltirib chiqarishi mumkinligi xalqaro kuzatuvchilarni jiddiy xavotirga solmoqda;
Noma’lum muddat: Isroil armiyasining ushbu keng qamrovli harbiy amaliyoti boshlanadigan aniq sana hozircha ochiqlanmagan.
Izohlar 0
…