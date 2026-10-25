Isroil G‘arbiy Sohilda falastinliklarni ommaviy ko‘chirishga tayyorlanmoqda

·72·Dunyo
Isroil G‘arbiy Sohilda falastinliklarni ommaviy ko‘chirishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroil hukumati Iordan daryosining G'arbiy Sohilida 1967 yildan buyon kuzatilmagan eng yirik harbiy amaliyotni boshlash va falastinliklarni ommaviy ko'chirishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
  • Bosh vazir Binyamin Netanyaxu Xevron hamda Halhul shaharlaridagi turar-joy dahalarini blokadaga olish va aholini majburiy ko'chirish rejalarini ochiqladi.
  • Mazkur qarorga Xevron yaqinida ikki isroillik harbiy xizmatchining halok bo'lishi sabab bo'ldi.

Isroil hukumati Iordan daryosining G‘arbiy Sohilida 1967 yilgi «Olti kunlik urush» davridan beri kuzatilmagan eng yirik harbiy amaliyotni boshlash va falastinliklarni ommaviy tarzda majburiy ko‘chirishga hozirlik ko‘rmoqda. Bu haqda Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri xabar tarqatdi.

Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Xevron hamda Halhul shaharlaridagi butun boshli turar-joy dahalarini qat’iy blokadaga olish va aholini majburiy ko‘chirish bo‘yicha rejalarni ochiqladi. Uning ta’kidlashicha, Isroil armiyasi mintaqada so‘nggi 60 yilga yaqin vaqt ichidagi eng miqyosli operatsiyaga shay holatga keltirilmoqda.

Eskalatsiyaga nima sabab bo‘ldi?

Mazkur keskin bayonotlar Xevron shahri yaqinida ikki isroillik harbiy xizmatchining halok bo‘lishi to‘g‘risidagi xabarlardan so‘ng yangradi:

  • Uylarni ommaviy buzish: Hujum yuz bergan kunning o‘zidayoq rasmiy tuzilmalar falastinliklarga tegishli turar-joylarni keng ko‘lamda buzishni boshladi;

  • Sud qarori bilan tanaffus: Mahalliy tadbirkorlar va mulk egalarining shikoyati ko‘rib chiqilgach, Isroil Oliy sudi buzish («demontaj») ishlarini vaqtincha to‘xtatib turish haqida qaror chiqardi;

  • Muntazam bosim: Falastinliklarning uylarini ruxsatnoma yo‘qligi vajidan buzish avval ham yiliga bir necha ming kishiga ta’sir qilgan bo‘lsa-da, navbatdagi reja butun boshli aholi punktlarini to‘liq bo‘shatishni ko‘zda tutadi.

1967 yilgi fojia takrorlanadimi?

Netanyaxu bo‘lajak operatsiya ko‘lamini bevosita 1967 yildagi voqealarga qiyoslagan:

  • Tarixiy parallel: 1967 yilda kechgan urush vaqtida 300 mingdan ziyod falastinlik o‘z uy-joylarini tashlab chiqishga majbur bo‘lgan («evakuatsiya qilingan») edi;

  • Ko‘lam va xavf: Navbatdagi harakatlar ham xuddi shunday misli ko‘rilmagan gumanitar inqirozni keltirib chiqarishi mumkinligi xalqaro kuzatuvchilarni jiddiy xavotirga solmoqda;

  • Noma’lum muddat: Isroil armiyasining ushbu keng qamrovli harbiy amaliyoti boshlanadigan aniq sana hozircha ochiqlanmagan.

Isroil-Falastin mojarosiBinyamin NetanyaxuG‘arbiy SohilXevron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘arbiy Sohilda yo‘llar yopildi: harakat keskin cheklandiG‘arbiy Sohilda yo‘llar yopildi: harakat keskin cheklandi26 iyul 16:50Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiIsroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldi7 iyun 10:03Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!27 sentabr 13:05Isroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuviIsroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuvi26 iyul 17:04Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir7 sentabr 20:53Isroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqdaIsroil falastinliklarning uylarini buzish uchun «ImiSight» neyron tarmog‘ini ishlatmoqda17 sentabr 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi