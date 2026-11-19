Erdog‘an islom davlatlarini Isroilga bosimni kuchaytirishga chaqirdi
Turkiya prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an islom davlatlarini Isroilga nisbatan bosimni kuchaytirish va G‘azo aholisiga gumanitar yordamni oshirishga chaqirdi. Shuningdek, u Turkiya G‘azoga vaqtincha boshpana sifatida foydalanish uchun konteynerlar yuborishga tayyorligini bildirdi.
Erdog‘an bu haqda 18 noyabr kuni Adolat va taraqqiyot partiyasining parlament fraksiyasi yig‘ilishida so‘zlagan nutqida ma’lum qildi.
Turkiya rahbari G‘azoda tinch aholi, ayniqsa, bolalar og‘ir sharoitda yashayotganini ta’kidlab, musulmon davlatlari faqat boshqalarning harakatlariga tayanib qolmasligi kerakligini aytdi.
«Biz, musulmonlar harakat qilishimiz va Isroilga nisbatan yanada kuchliroq bosim o‘tkazilishini ta’minlashimiz lozim. Qish sharoitlari og‘irlashishidan oldin G‘azoga ko‘proq gumanitar yordam yetkazishimiz shart», — dedi u.
Erdog‘an G‘azoda bolalarning boshpanasiz, sovuq va yomg‘ir ostida qolayotganini qayd etib, bu holatga befarq qarab bo‘lmasligini bildirdi.
«Biz G‘azodagi birodarlarimiz va opa-singillarimizga vaqtincha joylashtirish uchun konteynerlar yuborishga tayyormiz», — deya ta’kidladi Turkiya prezidenti.
U, shuningdek, xalqaro hamjamiyatning munosabatidan qat’i nazar, Turkiya G‘azodagi vaziyat haqida gapirishda va falastinliklarni qo‘llab-quvvatlashda davom etishini bildirdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…