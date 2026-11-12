Turkiya rahbari G‘azodagi ahvol va Isroilning to‘siqlari haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an Isroilni G‘azo sektoriga turar-joy konteynerlarini yuborishga qasddan to‘sqinlik qilayotganlikda ayblab, mintaqadagi vaziyatni «ekotsid» deb atadi.
- Antaliyadagi COP31 konferensiyasida so‘zga chiqqan Turkiya rahbari kuchli yomg‘irlar oqibatida o‘n minglab falastinliklar yashayotgan chodirlar suv va loy ostida qolganini ta’kidlab, xalqaro hamjamiyatni gumanitar yordam karvonlarining to‘siqsiz o‘tishini ta’minlashga chaqirdi.
Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an 2026 yil 11 noyabr kuni Antaliya shahrida bo‘lib o‘tgan BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha 31-konferensiyasi (COP31) doirasida so‘zga chiqib, Isroilni G‘azo sektoriga turar-joy konteynerlarini yuborishga qasddan to‘sqinlik qilayotganlikda aybladi. Turkiya rahbarining ta’kidlashicha, mintaqadagi kuchli yomg‘irlar oqibatida o‘n minglab falastinliklar yashayotgan chodirlar suv va loy ostida qolgan.
Erdo‘g‘an bayonotining asosiy nuqtalari va «ekotsid» ayblovi
Anqara G‘azo aholisi uchun vaqtinchalik boshpana sifatida konteynerlar jo‘natishga to‘liq tayyor ekani, biroq Isroil hukumati bunga qat’iy ruxsat bermayotgani alohida ta’kidlandi. U The Jerusalem Post nashri keltirgan nutqida falastinliklar, jumladan himoyasiz bolalar kuchli yomg‘ir va qalin loy ichidagi yaroqsiz chodirlarda kun kechirishga majbur bo‘layotganini qayd etdi. Erdo‘g‘an xalqaro hamjamiyatni gumanitar yordam karvonlarining to‘siqsiz o‘tishini zudlik bilan ta’minlashga chaqirdi.
Shuningdek, Turkiya rahbari sammit minbaridan turib G‘azodagi vaziyatni ochiqdan-ochiq «ekotsid» (ekologik qirg‘in) deb atadi va harbiy harakatlar mintaqa tabiati hamda hayotiy infratuzilmasiga ulkan zarar yetkazganini qat’iy ta’kidladi.
Tomonlarning qarashlari va bayonotlari
Asosiy tafsilotlar va argumentlar
Turkiya prezidenti (Rajab Toyyib Erdo‘g‘an)
Isroil G‘azoga turar-joy konteynerlarini yuborishga to‘sqinlik qilmoqda; vaziyat «ekotsid» deb baholandi
Gumanitar inqiroz ko‘rsatkichi
Kuchli yomg‘irlar sababli o‘n minglab falastinliklarning chodirlari suv va loy ostida qolgan
Isroil tomonining munosabati
COGAT tuzilmasi orqali 91 ming chodir va 8,2 mingdan ortiq yuk mashinasida yordam kiritilgani ma’lum qilindi
Qayta tiklash sharti
Isroil G‘azoni tiklash ishlari HAMASning qurolsizlanishiga bog‘liq ekanini bildirdi
Isroil tomonining rasmiy munosabati va qarshi bayonotlari
O‘z navbatida, Isroil Bosh vaziri idorasi va mudofaa kuchlari (SAXAL) COGAT (hukumat faoliyatini muvofiqlashtirish) tuzilmasi orqali G‘azoga qator qishki yordam vositalari, jumladan 91 000 ta chodir va 8 200 dan ortiq yuk mashinasida zarur jihozlar kiritilganini ma’lum qildi.
Shu bilan birga, Isroil rasmiylari G‘azoda keng ko‘lamli qayta tiklash ishlarini boshlash hamda yirik infratuzilmaviy yordamlarni kiritish HAMAS harakatining qurolsizlanishiga bog‘liq ekanini qat’iy ta’kidlamoqda. Shuningdek, NDTV xabariga ko‘ra, Isroil vakillari Turkiya rahbarining ayblovlarini rad etib, ularni asossiz targ‘ibot deb atadi.
Sizningcha, xalqaro maydondagi bunday keskin bayonotlar va gumanitar muammolar G‘azodagi og‘ir ob-havo sharoitida qolgan tinch aholining ahvolini yaxshilashga real turtki bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…