Turkiya rahbari G‘azodagi ahvol va Isroilning to‘siqlari haqida nimalar dedi?

2 daqiqa o'qish75
Turkiya rahbari G‘azodagi ahvol va Isroilning to‘siqlari haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an Isroilni G‘azo sektoriga turar-joy konteynerlarini yuborishga qasddan to‘sqinlik qilayotganlikda ayblab, mintaqadagi vaziyatni «ekotsid» deb atadi.
  • Antaliyadagi COP31 konferensiyasida so‘zga chiqqan Turkiya rahbari kuchli yomg‘irlar oqibatida o‘n minglab falastinliklar yashayotgan chodirlar suv va loy ostida qolganini ta’kidlab, xalqaro hamjamiyatni gumanitar yordam karvonlarining to‘siqsiz o‘tishini ta’minlashga chaqirdi.

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an 2026 yil 11 noyabr kuni Antaliya shahrida bo‘lib o‘tgan BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha 31-konferensiyasi (COP31) doirasida so‘zga chiqib, Isroilni G‘azo sektoriga turar-joy konteynerlarini yuborishga qasddan to‘sqinlik qilayotganlikda aybladi. Turkiya rahbarining ta’kidlashicha, mintaqadagi kuchli yomg‘irlar oqibatida o‘n minglab falastinliklar yashayotgan chodirlar suv va loy ostida qolgan.

Erdo‘g‘an bayonotining asosiy nuqtalari va «ekotsid» ayblovi

Anqara G‘azo aholisi uchun vaqtinchalik boshpana sifatida konteynerlar jo‘natishga to‘liq tayyor ekani, biroq Isroil hukumati bunga qat’iy ruxsat bermayotgani alohida ta’kidlandi. U The Jerusalem Post nashri keltirgan nutqida falastinliklar, jumladan himoyasiz bolalar kuchli yomg‘ir va qalin loy ichidagi yaroqsiz chodirlarda kun kechirishga majbur bo‘layotganini qayd etdi. Erdo‘g‘an xalqaro hamjamiyatni gumanitar yordam karvonlarining to‘siqsiz o‘tishini zudlik bilan ta’minlashga chaqirdi.

Shuningdek, Turkiya rahbari sammit minbaridan turib G‘azodagi vaziyatni ochiqdan-ochiq «ekotsid» (ekologik qirg‘in) deb atadi va harbiy harakatlar mintaqa tabiati hamda hayotiy infratuzilmasiga ulkan zarar yetkazganini qat’iy ta’kidladi.

Tomonlarning qarashlari va bayonotlari

Asosiy tafsilotlar va argumentlar

Turkiya prezidenti (Rajab Toyyib Erdo‘g‘an)

Isroil G‘azoga turar-joy konteynerlarini yuborishga to‘sqinlik qilmoqda; vaziyat «ekotsid» deb baholandi

Gumanitar inqiroz ko‘rsatkichi

Kuchli yomg‘irlar sababli o‘n minglab falastinliklarning chodirlari suv va loy ostida qolgan

Isroil tomonining munosabati

COGAT tuzilmasi orqali 91 ming chodir va 8,2 mingdan ortiq yuk mashinasida yordam kiritilgani ma’lum qilindi

Qayta tiklash sharti

Isroil G‘azoni tiklash ishlari HAMASning qurolsizlanishiga bog‘liq ekanini bildirdi

Isroil tomonining rasmiy munosabati va qarshi bayonotlari

O‘z navbatida, Isroil Bosh vaziri idorasi va mudofaa kuchlari (SAXAL) COGAT (hukumat faoliyatini muvofiqlashtirish) tuzilmasi orqali G‘azoga qator qishki yordam vositalari, jumladan 91 000 ta chodir va 8 200 dan ortiq yuk mashinasida zarur jihozlar kiritilganini ma’lum qildi.

Shu bilan birga, Isroil rasmiylari G‘azoda keng ko‘lamli qayta tiklash ishlarini boshlash hamda yirik infratuzilmaviy yordamlarni kiritish HAMAS harakatining qurolsizlanishiga bog‘liq ekanini qat’iy ta’kidlamoqda. Shuningdek, NDTV xabariga ko‘ra, Isroil vakillari Turkiya rahbarining ayblovlarini rad etib, ularni asossiz targ‘ibot deb atadi.

Sizningcha, xalqaro maydondagi bunday keskin bayonotlar va gumanitar muammolar G‘azodagi og‘ir ob-havo sharoitida qolgan tinch aholining ahvolini yaxshilashga real turtki bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari