G‘azoda urush sabab boshpanasiz qolgan juftlik maktab hovlisidagi chodirda turmush qurdi
G‘azo sektorida Isroil hujumlari sabab uyini tark etishga majbur bo‘lgan falastinlik juftlik to‘y marosimini o‘zlari boshpana topgan maktab hovlisidagi chodirda o‘tkazdi.
Gap G‘azo janubidagi Xon Yunis shahrida joylashgan, BMTning Falastinlik qochqinlarga yordam ko‘rsatish agentligi (UNRWA) tasarrufidagi maktabda yashayotgan May Giddih va Sulaymon Akdih haqida bormoqda.
Isroil hujumlari oqibatida ko‘plab binolar vayron bo‘lgani, aholi esa og‘ir sharoitda yashashga majbur ekani sababli juftlik an’anaviy to‘y tantanasini tashkil eta olmadi. Shunga qaramay, ular hayotlaridagi muhim kunni o‘tkazib yubormaslikka qaror qilib, vaqtinchalik boshpanaga aylangan maktab hovlisidagi chodirda kamtarona marosim o‘tkazishdi.
Yoshlarning to‘yi urush va vayronagarchiliklar orasida ham yangi hayot boshlashga bo‘lgan umid va intilishni aks ettirdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…