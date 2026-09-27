Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!

·18·Dunyo
Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vaziri shahzoda Faysal bin Farhon Al Saud Falastin zaminidagi demografik reallikni o‘zgartirish va aholini majburan ko‘chirishga qaratilgan har qanday urinishlarni rad etishini bildirdi.
  • Mintaqada barqaror tinchlikka erishishning yagona yo‘li 1967 yilgi chegaralar doirasida va poytaxti Sharqiy Quddus bo‘lgan mustaqil Falastin davlatini tashkil etishdir.

Yaqin Sharqdagi keskin siyosiy jarayonlar va Falastin atrofidagi murakkab vaziyat davom etayotgan bir paytda, Saudiya Arabistoni Qirolligi xalqaro maydonda o‘zining keskin va qat’iy pozitsiyasini yana bir bor ochiq e’lon qildi. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vaziri shahzoda Faysal bin Farhon Al Saud rasmiy Riyoz Falastin zaminidagi tarixiy hamda demografik reallikni sun’iy ravishda o‘zgartirishga va mahalliy aholini o‘z ona yerlaridan majburan ko‘chirishga bo‘lgan har qanday urinishlarni mutlaqo rad etishini bildirdi.

Vazirning ta’kidlashicha, mintaqada barqaror va adolatli tinchlikka erishishning yagona yo‘li — xalqaro qonunchilikda tan olingan «ikki davlat» tamoyilini so‘zsiz amalga oshirishdir. Bu yechim 1967 yilgi chegaralar doirasida va poytaxti Sharqiy Quddus bo‘lgan to‘laqonli mustaqil Falastin davlatini tashkil etishni shart qilib qo‘yadi. Qirollikning ushbu murosasiz bayonoti mintaqadagi barcha geosiyosiy o‘yinchilarga ochiq diplomatik signal sifatida qabul qilinmoqda.

«Yerlarni tortib olishga veto, 1967 yilgi chegaralar va Sharqiy Quddus»: Riyoz bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Saudiya Arabistoni TIV rahbarining muhim chiqishidan eng salmoqli tezislar:

  • Majburiy ko‘chirishga mutlaq taqiq: Qirollik falastinliklarni o‘z zaminidan chiqarib yuborish va reallikni o‘zgartirish rejalariga qat’iyan qarshi chiqdi;

  • «Ikki davlat» tamoyili — yagona yechim: Mintaqaviy barqarorlik faqatgina ikki mustaqil davlat mavjudligi orqali ta’minlanishi mumkinligi qayd etildi;

  • 1967 yilgi chegaralar daxlsizligi: Rasmiy Riyoz xalqaro tan olingan 1967 yilgi hududiy chegaralar tiklanishini shart sifatida qo‘ydi;

  • Poytaxt — Sharqiy Quddus: Bo‘lajak Falastin davlatining poytaxti aynan Sharqiy Quddus bo‘lishi shartligi qat’iy ta’kidlandi;

  • Diplomatik muvozanat kafolati: Saudiya Arabistoni Falastin mustaqilligi ta’minlanmaguncha hech qanday murosaviy bitim bo‘lmasligini ko‘rsatdi.

Yaqin Sharqdagi tinchlik formulalari: Tomonlar yondashuvi va Saudiya talablari taqqosi

Mintaqadagi mavjud bosimlar va Saudiya Arabistonining qat’iy talablari jadvali:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Majburiy siquv va ba’zi doiralarning rejalari

Saudiya Arabistonining rasmiy prinsipial pozitsiyasi

Aholi va yer taqdiri

Falastinliklarni qo‘shni davlatlarga ko‘chirishga urinishlar

Ko‘chirishga bo‘lgan barcha urinishlarni so‘zsiz rad etish

Hududiy chegaralar

Amaldagi anneksiya va hududiy daxlsizlikni buzish

1967 yilgi xalqaro tan olingan chegaralarni to‘liq saqlash

Quddusning maqomi

Bir tomonlama nazorat va bo‘linishlar

Poytaxti Sharqiy Quddus bo‘lgan suveren davlat maqomi

Tinchlikka erishish yo‘li

Vaqtinchalik harbiy va iqtisodiy cheklovlar

«Ikki davlat» tamoyiliga to‘liq amal qilish

Arab-musulmon dunyosidagi o‘rni

Mintaqaviy bo‘linishlarni keltirib chiqarish

Falastin xalqining to‘liq huquqiy himoyachisi sifatida harakat qilish

Geosiyosiy va diplomatik ekspertiza: Nega Saudiyaning ushbu bayonoti hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Xalqaro siyosatshunoslar, arabshunoslar va Yaqin Sharq tahlilchilarining xulosalari:

  • «Arab tinchlik tashabbusiga sodiqlik»: Saudiya Arabistoni 2002 yilgi Arab tinchlik tashabbusining asosiy me’mori hisoblanadi; Faysal bin Farhonning bayonoti Riyoz hech qanday siyosiy bosim ostida ushbu tarixiy tamoyildan qaytmasligini va Falastin davlatchiligisiz mintaqada tinchlik bo‘lmasligini ko‘rsatdi;

  • Majburiy ko‘chirish xavfining oldini olish: G‘azo va G‘arbiy sohildan mahalliy aholini Misr yoki Iordaniyaga chiqarib yuborish rejalari butun mintaqani yangi urush oloviga tashlashi mumkin edi; Saudiyaning keskin qarshiligi bunday xavfli ssenariylarning amalga oshishiga to‘siq bo‘lmoqda;

  • Global muzokaralardagi og‘irlik markazi: Vashington va Tel-Aviv bilan bo‘ladigan har qanday normallashuv muzokaralarida Saudiya Arabistoni Sharqiy Quddus va 1967 yilgi chegaralarni «qizil chiziq» sifatida ushlab turibdi, bu esa Falastinning xalqaro huquqlarini saqlab qoluvchi eng katta dastakdir.

Sizningcha, Saudiya Arabistonining falastinliklarni ko‘chirishga qarshi chiqishi va Sharqiy Quddus bo‘yicha qat’iy turishi mintaqada haqiqiy tinchlik o‘rnatilishiga xizmat qila oladimi? Yaqin Sharqdagi ko‘p yillik nizoni hal etishda «ikki davlat» formulasidan boshqa biror real muqobil bormi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosat sahnasidagi ushbu muhim tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

Saudiya ArabistoniFalastin1967 yilgi chegaralarSharqiy Quddus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!20 sentabr 13:17Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildi16 sentabr 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota