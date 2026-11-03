Isroil Bosh shtabi sobiq rahbari shov-shuvli haqiqatni tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Isroil mudofaa armiyasi Bosh shtabining sobiq rahbari Gersi Halevi G‘azo sektoridagi aviazarbalar oqibatida HAMAS qo‘lida bo‘lgan isroillik garovdagilar halok bo‘lganini tan oldi.
- Nyu-Yorkdagi matbuot anjumanida sobiq qo‘mondon harbiy amaliyotlar vaqtida asirlar turgan joy haqida ma’lumotga ega bo‘lmaganliklarini ta’kidladi.
- Shuningdek, u 2023 yil 7 oktyabrda sodir bo‘lgan hujumni Isroil xavfsizlik tizimining kechirib bo‘lmas muvaffaqiyatsizligi deb baholadi.
Isroil mudofaa armiyasi (SAXAL) Bosh shtabining sobiq rahbari Gersi Halevi G‘azo sektorida olib borilgan shiddatli harbiy amaliyotlar davomida Isroil aviatsiyasi tashlagan bombalar oqibatida HAMAS qo‘lida bo‘lgan isroillik garovdagi fuqarolar halok bo‘lganini rasman tan oldi.
Britaniyaning nufuzli Middle East Eye nashri xabar berishicha, yuqori martabali sobiq harbiy qo‘mondon ushbu ochiq va shov-shuvli bayonotni Nyu-Yorkda o‘tkazilgan matbuot anjumani chog‘ida yangratdi.
«Biz ularning qayerdaligini bilmas edik»: Halevining ochiq iqrori
Matbuot anjumanida sobiq bosh qo‘mondon G‘azodagi harbiy zarbalar va garovdagilar taqdiriga to‘xtalib, achchiq haqiqatni ma’lum qildi:
Isroil aviabombalari zarbasi: «Bizning bombalarimiz garovdagilarni o‘ldirdi. Biz ular aynan o‘sha nishonlarda saqlanayotganini bilmas edik», — deya ochiq tan oldi Gersi Halevi;
Harbiy bosim strategiyasi: Shunga qaramay, sobiq harbiy rahbar G‘azo sektoridagi keng ko‘lamli faol jangovar harakatlar jangarilar nazoratidagi fuqarolarni ozod qilish uchun o‘sha paytda o‘ta zarur va yagona chora bo‘lganini da’vo qildi.
7 oktyabr fojiasi va tizimdagi ulkan muvaffaqiyatsizlik
Halevi 2023 yil 7 oktyabrda sodir bo‘lgan HAMAS hujumi bo‘yicha ham muhim bayonotlar berdi:
Oldini olish mumkin bo‘lgan hujum: Ushbu qonli hujumning oldini olish imkoniyati mavjud bo‘lganini qayd etgan general, yuz bergan voqeani Isroil davlat xavfsizlik tizimining jiddiy va kechirib bo‘lmas muvaffaqiyatsizligi (provali) sifatida baholadi;
Xiyonat ayblovlarini rad etish: Shu bilan birga, u armiya saflarida yoki maxsus xizmatlar orasida sotqinlik va xiyonat bo‘lgani haqidagi jamoatchilik gumonlarini qat’iyan rad etdi.
Avvalgi bayonotlar va jamoatchilik bosimi
Ushbu tan olish Isroil siyosiy va harbiy doiralaridagi uzoq vaqt davomida sir tutilgan mavzuni yana kun tartibiga chiqardi:
Ayblovlar yo‘nalishining o‘zgarishi: Avvalroq Isroil hukumati barcha garovdagilarning o‘limi uchun javobgarlikni to‘liq HAMAS harakati zimmasiga yuklab kelayotgan edi;
OAV surishtiruvlari: Isroilning mahalliy ommaviy axborot vositalari urushning dastlabki bosqichidayoq olib borilgan ommaviy aviazarbalar tufayli asirlarning bir qismi o‘z armiyasi tomonidan halok bo‘lganini bir necha bor yozgan edi.
Gersi Halevining Nyu-Yorkdagi bu rasmiy iqrori Isroil jamiyatida garovdagilarning yaqinlari tomonidan hukumat va harbiy rahbariyatga nisbatan talab hamda noroziliklarning yanada kuchayishiga sabab bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…