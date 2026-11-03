Isroil Bosh shtabi sobiq rahbari shov-shuvli haqiqatni tan oldi

·121·Dunyo
Isroil Bosh shtabi sobiq rahbari shov-shuvli haqiqatni tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroil mudofaa armiyasi Bosh shtabining sobiq rahbari Gersi Halevi G‘azo sektoridagi aviazarbalar oqibatida HAMAS qo‘lida bo‘lgan isroillik garovdagilar halok bo‘lganini tan oldi.
  • Nyu-Yorkdagi matbuot anjumanida sobiq qo‘mondon harbiy amaliyotlar vaqtida asirlar turgan joy haqida ma’lumotga ega bo‘lmaganliklarini ta’kidladi.
  • Shuningdek, u 2023 yil 7 oktyabrda sodir bo‘lgan hujumni Isroil xavfsizlik tizimining kechirib bo‘lmas muvaffaqiyatsizligi deb baholadi.

Isroil mudofaa armiyasi (SAXAL) Bosh shtabining sobiq rahbari Gersi Halevi G‘azo sektorida olib borilgan shiddatli harbiy amaliyotlar davomida Isroil aviatsiyasi tashlagan bombalar oqibatida HAMAS qo‘lida bo‘lgan isroillik garovdagi fuqarolar halok bo‘lganini rasman tan oldi.

Britaniyaning nufuzli Middle East Eye nashri xabar berishicha, yuqori martabali sobiq harbiy qo‘mondon ushbu ochiq va shov-shuvli bayonotni Nyu-Yorkda o‘tkazilgan matbuot anjumani chog‘ida yangratdi.

«Biz ularning qayerdaligini bilmas edik»: Halevining ochiq iqrori

Matbuot anjumanida sobiq bosh qo‘mondon G‘azodagi harbiy zarbalar va garovdagilar taqdiriga to‘xtalib, achchiq haqiqatni ma’lum qildi:

  • Isroil aviabombalari zarbasi: «Bizning bombalarimiz garovdagilarni o‘ldirdi. Biz ular aynan o‘sha nishonlarda saqlanayotganini bilmas edik», — deya ochiq tan oldi Gersi Halevi;

  • Harbiy bosim strategiyasi: Shunga qaramay, sobiq harbiy rahbar G‘azo sektoridagi keng ko‘lamli faol jangovar harakatlar jangarilar nazoratidagi fuqarolarni ozod qilish uchun o‘sha paytda o‘ta zarur va yagona chora bo‘lganini da’vo qildi.

7 oktyabr fojiasi va tizimdagi ulkan muvaffaqiyatsizlik

Halevi 2023 yil 7 oktyabrda sodir bo‘lgan HAMAS hujumi bo‘yicha ham muhim bayonotlar berdi:

  • Oldini olish mumkin bo‘lgan hujum: Ushbu qonli hujumning oldini olish imkoniyati mavjud bo‘lganini qayd etgan general, yuz bergan voqeani Isroil davlat xavfsizlik tizimining jiddiy va kechirib bo‘lmas muvaffaqiyatsizligi (provali) sifatida baholadi;

  • Xiyonat ayblovlarini rad etish: Shu bilan birga, u armiya saflarida yoki maxsus xizmatlar orasida sotqinlik va xiyonat bo‘lgani haqidagi jamoatchilik gumonlarini qat’iyan rad etdi.

Avvalgi bayonotlar va jamoatchilik bosimi

Ushbu tan olish Isroil siyosiy va harbiy doiralaridagi uzoq vaqt davomida sir tutilgan mavzuni yana kun tartibiga chiqardi:

  • Ayblovlar yo‘nalishining o‘zgarishi: Avvalroq Isroil hukumati barcha garovdagilarning o‘limi uchun javobgarlikni to‘liq HAMAS harakati zimmasiga yuklab kelayotgan edi;

  • OAV surishtiruvlari: Isroilning mahalliy ommaviy axborot vositalari urushning dastlabki bosqichidayoq olib borilgan ommaviy aviazarbalar tufayli asirlarning bir qismi o‘z armiyasi tomonidan halok bo‘lganini bir necha bor yozgan edi.

Gersi Halevining Nyu-Yorkdagi bu rasmiy iqrori Isroil jamiyatida garovdagilarning yaqinlari tomonidan hukumat va harbiy rahbariyatga nisbatan talab hamda noroziliklarning yanada kuchayishiga sabab bo‘lishi kutilmoqda.

Gersi HaleviHAMASIsroil-Falastin mojarosiG‘azo sektori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil G‘arbiy Sohilda falastinliklarni ommaviy ko‘chirishga tayyorlanmoqdaIsroil G‘arbiy Sohilda falastinliklarni ommaviy ko‘chirishga tayyorlanmoqda25 oktabr 10:24Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:05BMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdiBMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdi26 sentabr 09:58Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi14 oktabr 23:05Turkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqdaTurkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqda22 avgust 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi