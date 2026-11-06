Britaniya nashrining Tel-Avivdagi so‘rovnomasi xalqaro muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)
Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri muxbiri Uill Krist Tel-Aviv ko‘chalarida aholi o‘rtasida o‘tkazgan suhbati davomida Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat hamda G‘azo kelajagi bo‘yicha jamiyatdagi murosasiz qarashlarni yoritib berdi. Jurnalist bilan muloqotda bo‘lgan isroillik fuqaroning bildirgan radikal fikrlari xalqaro nashrlarda keng rezonans uyg‘otdi.
Suhbat davomida respondent tomonidan G‘azo sektorini to‘liq nazoratga olish va hududning kelajagi borasidagi qat’iy pozitsiya bildirilgan.
Suhbat tafsilotlari: Respondentning da’volari
Britaniyalik jurnalist bilan kechgan muloqotda hududiy mojaro bo‘yicha quyidagi keskin fikrlar yangragan:
Anneksiya va yer masalasi: Suhbatdosh qiz G‘azoni to‘liq egallash va anneksiya qilishni muhim deb bilishini, o‘z e’tiqodi va qarashlariga ko‘ra bu yerlar ularga tegishli ekanini ta’kidlagan;
Aholini ko‘chirish da’vosi: Uning fikricha, arab aholisi hududdan to‘liq chiqarib yuborilmaguncha urush to‘xtamaydi va ular boshqa arab davlatlariga ketishi lozim;
Qo‘shni hududlarga munosabat: Jurnalistning «Falastinliklar qayerga ketishi kerak?» degan savoliga respondent ular Iordaniya, Livan yoki Suriyadan tashqari istalgan davlatga chiqib ketishi kerakligini, aks holda keskin choralar ko‘rilishini bildirgan.
Reportajning xalqaro ahamiyati
The Guardian muxbirining ushbu so‘rovnomasi Yaqin Sharqdagi uzoq yillik nizolar va harbiy harakatlar fonida jamiyatda tinchlik istiqbollari qanchalik murakkablashib borayotganini ko‘rsatib berdi. Xalqaro ekspertlarning fikricha, oddiy fuqarolar orasidagi bunday murosasiz kayfiyatlar mintaqada tinchlik o‘rnatish va diplomatik yechim topish jarayoni naqadar og‘ir kechayotganining yaqqol dalilidir.
Izohlar 0
…