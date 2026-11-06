Britaniya nashrining Tel-Avivdagi so‘rovnomasi xalqaro muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)

·84·Dunyo
Britaniya nashrining Tel-Avivdagi so‘rovnomasi xalqaro muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)

Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri muxbiri Uill Krist Tel-Aviv ko‘chalarida aholi o‘rtasida o‘tkazgan suhbati davomida Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat hamda G‘azo kelajagi bo‘yicha jamiyatdagi murosasiz qarashlarni yoritib berdi. Jurnalist bilan muloqotda bo‘lgan isroillik fuqaroning bildirgan radikal fikrlari xalqaro nashrlarda keng rezonans uyg‘otdi.

Suhbat davomida respondent tomonidan G‘azo sektorini to‘liq nazoratga olish va hududning kelajagi borasidagi qat’iy pozitsiya bildirilgan.

Suhbat tafsilotlari: Respondentning da’volari

Britaniyalik jurnalist bilan kechgan muloqotda hududiy mojaro bo‘yicha quyidagi keskin fikrlar yangragan:

  • Anneksiya va yer masalasi: Suhbatdosh qiz G‘azoni to‘liq egallash va anneksiya qilishni muhim deb bilishini, o‘z e’tiqodi va qarashlariga ko‘ra bu yerlar ularga tegishli ekanini ta’kidlagan;

  • Aholini ko‘chirish da’vosi: Uning fikricha, arab aholisi hududdan to‘liq chiqarib yuborilmaguncha urush to‘xtamaydi va ular boshqa arab davlatlariga ketishi lozim;

  • Qo‘shni hududlarga munosabat: Jurnalistning «Falastinliklar qayerga ketishi kerak?» degan savoliga respondent ular Iordaniya, Livan yoki Suriyadan tashqari istalgan davlatga chiqib ketishi kerakligini, aks holda keskin choralar ko‘rilishini bildirgan.

Reportajning xalqaro ahamiyati

The Guardian muxbirining ushbu so‘rovnomasi Yaqin Sharqdagi uzoq yillik nizolar va harbiy harakatlar fonida jamiyatda tinchlik istiqbollari qanchalik murakkablashib borayotganini ko‘rsatib berdi. Xalqaro ekspertlarning fikricha, oddiy fuqarolar orasidagi bunday murosasiz kayfiyatlar mintaqada tinchlik o‘rnatish va diplomatik yechim topish jarayoni naqadar og‘ir kechayotganining yaqqol dalilidir.

G‘azo sektoriIsroil-Falastin mojarosiThe Guardian
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil Bosh shtabi sobiq rahbari shov-shuvli haqiqatni tan oldiIsroil Bosh shtabi sobiq rahbari shov-shuvli haqiqatni tan oldi3 noyabr 21:44Isroil G‘arbiy Sohilda falastinliklarni ommaviy ko‘chirishga tayyorlanmoqdaIsroil G‘arbiy Sohilda falastinliklarni ommaviy ko‘chirishga tayyorlanmoqda25 oktabr 10:24AQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdiAQSHda ayiq kutubxonaga bostirib kirib, xodimlarning yeguliklarini yeb ketdi21 oktabr 14:59«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi17 sentabr 13:46Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiChemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandi27 iyun 19:29Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiIsroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldi7 iyun 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi