Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...

·30·Dunyo
Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...

Global energiya bozori misli ko‘rilmagan geosiyosiy to‘fon og‘ushida qoldi. AQSH qurolli kuchlarining Eron nefti ortilgan beshta yirik tankerga zarba berishi hamda Yaman husiylarining Qizil dengizdagi muhim port va strategik orolni egallab olishi dunyo neft narxlarini yana uch xonali raqamlar sari uloqtirdi. Qora oltinning etalon sanalgan Brent markasi bir hafta ichida shiddat bilan qimmatlashib, barreli uchun naq 104,6 dollarga chiqib ketdi. Saudiya Arabistonining Hurmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi yagona muhim quroli bo‘lgan «Sharq-G‘arb» neft quvurining hujumlar oqibatida to‘xtatilishi esa Ar-Riyod uchun haqiqiy muammoga aylandi. Okean orti va Yevropada yoqilg‘i bozorlari yonayotgan bir paytda, Yevropa Ittifoqining bosh lokomotivi Germaniya va Niderlandiya qishki zaxiralarni to‘ldira olmay, gaz narxini 1000 dollarga ko‘tarib yubordi. Xo‘sh, yonilg‘i bozorida qanday dahshatli zanjirli reaksiya boshlandi, dizel narxi nega rekordlarni yangilamoqda va qish arafasida dunyoni qanday energetik to‘qnashuvlar kutmoqda?

Neft narxi 104 dollardan sakradi: Husiylar qurshovi va Saudiya quvurining to‘xtashi

Yaqin Sharqdagi keskinlik xomashyo bozorlarida haqiqiy panikani yuzaga keltirdi:

  • Brent $95,5 dan $104,6 ga ko‘tarildi: AQSHning Eron tankerlariga qilgan zarbalari va strategik Bab al-Mandeb bo‘g‘ozidagi tahlika oqibatida birgina hafta ichida etalon neft bahosi 9 dollardan ziyodga qimmatlashdi;

  • «Sharq-G‘arb» quvuri falajlandi: Reuters sun’iy yo‘ldosh tasvirlarida Saudiya Arabistonining eksportni Hurmuz bo‘g‘ozisiz Qizil dengizga olib chiquvchi asosiy «Sharq-G‘arb» quvurida tutun ko‘ringanini xabar qildi. Keyinroq qirollik ushbu strategik yo‘nalish hujumga uchragani va neft haydash to‘xtatilganini rasman tasdiqladi;

  • Moha porti va Perim oroli qo‘ldan ketdi: Qirollikka dengiz qamali e’lon qilgan husiylar Qizil dengizdagi muhim Moha portini egallab, Bab al-Mandebdagi Perim oroliga desant tushirdi — bu esa dunyoning eng muhim neft arteriyasini to‘liq nazoratga olish xavfini tug‘dirmoqda;

  • Vaqtinchalik kelishuv umidi: Financial Times nashrining Yaqin Sharq tashqi ishlar vazirlari Hurmuz bo‘g‘ozida kemalar qatnovini tartibga solish bo‘yicha Eron bilan muzokara o‘tkazayotgani haqidagi xabarigina narxlarning bundan-da balandroqqa sakrab ketishini vaqtincha ushlab turibdi.

Dizel narxi cho‘qqiga chiqdi: AQSH va Yevropada yoqilg‘i inqirozi

Neft qimmatlashuvi eng avvalo iste’molchilarning cho‘ntagiga zarba beradigan qayta ishlangan mahsulotlar — ayniqsa dizel yonilg‘isida aks etdi:

  • AQSHda litri $1,58 yoki galloniga $6: Amerika tarixidagi navbatdagi antirekord qayd etildi — bir gallon dizel bahosi 6 dollargacha ko‘tarilib, transport tizimiga ulkan bosim yukladi;

  • Yevropada surunkali rekordlar: Qadimgi qit’ada dizel narxi bir necha haftadan buyon rekord ko‘rsatkichlarni yangilamoqda;

  • Ikki tomonlama zarba: KCM Trade tahlilchisi Tim Uoterer ta’kidlaganidek, Fors ko‘rfazidagi dengiz cheklovlari hamda Rossiya neftni qayta ishlash zavodlaridagi uzilishlar dizel tanqisligini keltirib chiqarmoqda va uning narxini xom neftdan ham shiddatliroq oshirmoqda.

Gaz $1000 bo‘ldi: Germaniya va Niderlandiyaning «soxta» zaxirasi

Yevropada kuz fasli boshlanishi bilan gaz bozoridagi narxlar yana alanga oldi:

  • Birjada 1000 dollarlik dovon: Niderlandiyaning TTF xabida bir oylik yetkazib berish shartnomalari narxi psixologik 1000 dollarlik marrani zabt etdi. Hafta oxirida biroz pasaygan bo‘lsa-da, kotirovkalar 880 dollardan 972 dollargacha o‘sdi;

  • Germaniya va Niderlandiya xavf ostida: Bryussel umumiy zaxira 80 milliard kubometrdan oshganini bildirayotgan bo‘lsa-da, holat o‘ta xavotirli — Yevropaning bosh iqtisodiy kuchi Germaniya va unga tutash Niderlandiya o‘z omborlariga o‘tgan qishda sarflaganchalik hajmda ham gaz to‘play olmadi;

  • Kech kuzgi shoshilinch xaridlar: Sentyabrda omborlarni zudlik bilan to‘ldirishga kirishgan ikki davlat katta hajmda gaz sotib olish orqali birjadagi narxlarning yanada ko‘tarilishiga o‘zlari sababchi bo‘lmoqda;

  • Ko‘mir bozori gullamoqda: Gaz qimmatlashuvi fonida ko‘mir ta’minotchilari ham narxni oshirdi — ARA xabida bir tonna ko‘mir narxi 138,4 dollardan 140 dollarga ko‘tarildi.

Dunyo iqtisodiyoti neft va gaz bozorlaridagi yangi va xavfli to‘lqin qarshisida turibdi. Yaqin Sharqdagi harbiy nizolarning kengayishi va Yevropaning energetik ojizligi kuz-qish mavsumida yonilg‘i narxlarining yanada nazoratdan chiqib ketish xavfini orttirmoqda.

Sizningcha, Yaqin Sharqdagi urush o‘choqlarining kengayishi neft narxini yaqin oylarda 120-150 dollargacha olib chiqishi mumkinmi? Yevropa Ittifoqi va AQSH yuzaga kelayotgan bu yonilg‘i inqiroziga bardosh bera oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va global energetika bozoridagi ushbu qaynoq o‘zgarishlar tahlilini barcha tahlil ixlosmandlariga ulashing!

Iran nefti tankeriXusiylarBaba al-MandebBritt nefti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Bugun, 18:08Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiBugun, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?Bugun, 17:35Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Bugun, 17:27«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada