«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi

·26·Dunyo
«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi

Dunyo hamjamiyati Ukrainadagi urush atrofidagi murakkab diplomatik harakatlarni diqqat bilan kuzatayotgan bir paytda, rasmiy Kiyevdan kutilmagan va keskin geosiyosiy signal keldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanadaning Nort-Bey shahridagi harbiy bazada «Deutsche Welle» (DW) nashriga bergan eksklyuziv intervyusida AQSHning Mayami shahrida o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan «Katta yigirmatalik» (G20) sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yuzma-yuz uchrashishga tayyor ekanini ochiqladi.

Agar Rossiya yetakchisi mazkur sammitga tashrif buyursa, bu 2022 yil fevralida harbiy harakatlar boshlanganidan buyon ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi ilk to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvga aylanishi mumkin. Zelenskiy Kiyev ayni paytda kuchli muzokaralar pozitsiyasida turganini da’vo qilar ekan, ortiqcha gap-so‘zlardan ko‘ra aniq natija muhimligini qayd etdi. Biroq ushbu taklif ortidan Kreml saroyi kutilmagan munosabat bilan chiqdi. Xo‘sh, Zelenskiy Mayami sammitidan nima kutmoqda va Moskva bu tashabbusga nima deb javob berdi?

«So‘zlar emas, faqat natija muhim!»: Nort-Beydagi intervyu tafsilotlari

Kanadadagi harbiy obyektda so‘zlagan Vladimir Zelenskiy muzokaralarga tayyorligi bo‘yicha o‘z pozitsiyasini quyidagicha ifodaladi:

  • «Biz uchrashishimiz shart»: «Ha, albatta. Biz borishimiz kerak. Uchrashishimiz, gaplashishimiz va qarorlar qabul qilishimiz shart», deya Mayamidagi G20 sammitida ishtirok etishga shayligini tasdiqladi Ukraina rahbari;

  • Muloqot mazmuni ikkinchi darajali: Zelenskiy nihoyatda pragmatik yondashuvni ilgari surib: «Gap so‘zlarda emas. Men unga nima deyishim yoki u menga nima deyishni istashi muhim emas. Faqat natija muhim. Tamom», deya bayonot berdi;

  • «Jang maydonida pozitsiyamiz kuchli»: Ukraina prezidenti bugungi kunda mamlakat o‘tgan yilgiga qaraganda jang maydonida sezilarli darajada kuchliroq ekanini, shu sababli muzokaralar stoliga ustun mavqedan turib o‘tirish imkoniyati bor deb hisoblashini urg‘uladi;

  • 2022 yildan beri ilk yuzma-yuz uchrashuv ehtimoli: DW nashri eslatishicha, ikki davlat rahbari urush boshlangandan beri shaxsan ko‘rishmagan va bunday uchrashuv yuz bersa, u global siyosatda burilish nuqtasi bo‘lishi mumkin.

Kremlning javobi: Putin Mayamiga boradimi?

Kiyevdan yangragan ushbu chaqiriq fonida Rossiya rasmiy doiralari voqealarga sovuqqonlik bilan baho berdi:

  • Masala hali muhokama qilinmagan: Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov Vladimir Putinning AQSHda bo‘lib o‘tadigan G20 sammitiga borish-bormaslik masalasi hozircha hatto kun tartibida muhokama qilinmaganini ma’lum qildi;

  • Kremlda noaniqlik: Moskva sammitga delegatsiya yuborish darajasi va prezidentning shaxsiy ishtiroki bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilmagan;

  • Diplomatik murakkablik: Xalqaro sanksiyalar va Vashington bilan munosabatlarning sovuqligi Putinning AQSH hududiga safarini jiddiy logistik va siyosiy savol ostiga qo‘ymoqda.

G20 sahnasi: Tinchlik muzokaralari uchun real imkoniyatmi yoki siyosiy manevr?

Zelenskiyning mazkur bayonoti xalqaro siyosiy doiralarda turlicha talqin qilinmoqda:

  • G‘arb ittifoqchilari oldidagi tashabbus: Kiyev ushbu bayonoti orqali tinchlikka va muloqotga tayyorligini ko‘rsatib, diplomatik tashabbusni o‘z qo‘liga olishga urinayotgan bo‘lishi mumkin;

  • Natijaga qaratilgan pragmatizm: Ikki tomon ham bir-birining bayonotlarini tan olmay kelayotgan bir sharoitda, «gap-so‘zlardan voz kechib, faqat natija uchun qaror qabul qilish» formulasi yagona murosa yo‘li sifatida taqdim etilmoqda;

  • Sammit bosimi: AQSHda bo‘lib o‘tadigan «yigirmatalik» yig‘ilishi dunyoning eng qudratli yetakchilarini bir yerga jamlaydi, bu esa mojaro tomonlariga xalqaro bosimni maksimal darajaga ko‘tarishi aniq.

Mayamidagi sammit haqiqatan ham ikki prezidentni bitta xonaga olib kira oladimi yoki bu shunchaki diplomatik sinov bo‘lib qoladimi — bu masala kelgusi haftalarda jahon matbuotining bosh mavzusi bo‘lib qoladi.

Sizningcha, Zelenskiy va Putinning Mayamidagi G20 sammiti doirasida yuzma-yuz uchrashishi va urushni to‘xtatish bo‘yicha yakuniy natijaga erishishi qanchalik haqiqatga yaqin? Bugungi kunda tomonlarning qay biri muzokaralarda kuchliroq pozitsiyaga ega deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatidagi ushbu kutilmagan burilish tahlilini barcha tahlil ixlosmandlariga ulashing!

Vladimir ZelenskiyVladimir PutinG20 sammitiMayami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiBugun, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?Bugun, 17:35Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Bugun, 17:27«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdiBugun, 17:20Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiMeksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi