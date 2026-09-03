Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchi

·0·Dunyo
Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchi

Germaniyaning Leypsig aeroportida uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) yordamida qo‘poruvchilik amalga oshirishga bo‘lgan urinishda Berlin tomonidan Moskvaning ayblanishi Yevropa Ittifoqi miqyosida yangi siyosiy va vizaviy cheklovlar to‘lqinini boshlab berdi. Euronews va Deutsche Welle xabarlariga ko‘ra, Yevropa diplomatiyasi rahbariyati hamda Germaniya rasmiylari Rossiya fuqarolariga Shengen sayyohlik vizalarini berishni sezilarli darajada qisqartirish va chegara nazoratini keskin kuchaytirish tashabbusini ilgari surmoqda.

«Avvalgidek bo‘lmaydi»: Kallas va Germaniya TIVning qat’iy pozitsiyasi

Bryusselda bo‘lib o‘tgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvidan so‘ng yevrodiplomatiya rahbari Kaya Kallas yangi cheklovlar bo‘yicha birdamlik borligini ochiqladi:

  • Keng qo‘llab-quvvatlov: Kallasning bildirishicha, YEI davlatlari rossiyaliklarga sayyohlik vizalarini berish shartlarini keskinlashtirish hamda Rossiyaning sobiq harbiy xizmatchilarining ittifoq hududiga kirishini butunlay taqiqlash g‘oyasini ma’qullagan;

  • Berlinning bayonoti: Germaniya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Martin Gize Rossiya fuqarolarining Germaniyaga sayyohlik safarlari «endi avvalgi formatda davom eta olmasligini» ta’kidladi;

  • Xavfsizlik filtri: Germaniya rasmiysi Berlin Yevropa Ittifoqi bilan vizalar sonini yanada qisqartirish bo‘yicha faol muzokaralar olib borishini qayd etdi: «Biz faqat xavfsizlikka tahdid solmaydigan shaxslarninggina kirishini ta’minlashimiz lozim». Biroq bu saralash amalda qanday ishlashi ochiqlanmagan.

Italiya vizasi va izsiz yo‘qolgan gumonlanuvchilar: Tergov tafsilotlari

Germaniyaning nufuzli Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR hamda WDR nashrlari o‘tkazgan surishtiruv Leypsig aeroportidagi hodisa tafsilotlarini oshkor qildi:

  • Gumonlanuvchilar shaxsi: Nemis tergovchilari diversiyani tayyorlashda ikki kishini gumon qilmoqda — biri Latviya pasportiga ega bo‘lgan Rossiya tug‘masi, ikkinchisi esa Italiya tomonidan berilgan sayyohlik vizasi bilan Germaniyaga kirib kelgan Rossiya va Belarus fuqaroligiga ega shaxs;

  • Qochib ketishga ulgurishdi: Jurnalistlarning xabar berishicha, har ikkala gumonlanuvchi allaqachon Germaniya hududini tark etib bo‘lgan. Tergov idoralari esa ularni kelgusida qo‘lga olish va javobgarlikka tortish imkoniyatiga ancha skeptik (shubha bilan) qaramoqda;

  • Moskvaning raddiyasi: Rossiya rasmiy hukumati Leypsig voqealari va sabotaj tayyorlash bo‘yicha Berlin ilgari surayotgan barcha da’volarni qat’iyan rad etmoqda.

Yevropa davlatlarining sayyohlik vizalarini berishni yanada cheklash niyati oddiy fuqarolar, talabalar va sayohatchilar uchun Shengen hududiga yo‘l olish imkoniyatlarini yanada toraytirishi kutilmoqda.

Sizningcha, xavfsizlik bahonasida sayyohlik vizalarini ommaviy cheklash diversiyalarning oldini olishda yordam beradimi yoki bu shunchaki oddiy insonlarga qarshi qo‘llanilgan siyosiy bosimmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildiBugun, 07:34Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaNepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaBugun, 06:38Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiNetanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiBugun, 06:34Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiBugun, 06:15Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiKecha, 22:24«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?Kecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi