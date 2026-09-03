Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchi
Germaniyaning Leypsig aeroportida uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) yordamida qo‘poruvchilik amalga oshirishga bo‘lgan urinishda Berlin tomonidan Moskvaning ayblanishi Yevropa Ittifoqi miqyosida yangi siyosiy va vizaviy cheklovlar to‘lqinini boshlab berdi. Euronews va Deutsche Welle xabarlariga ko‘ra, Yevropa diplomatiyasi rahbariyati hamda Germaniya rasmiylari Rossiya fuqarolariga Shengen sayyohlik vizalarini berishni sezilarli darajada qisqartirish va chegara nazoratini keskin kuchaytirish tashabbusini ilgari surmoqda.
«Avvalgidek bo‘lmaydi»: Kallas va Germaniya TIVning qat’iy pozitsiyasi
Bryusselda bo‘lib o‘tgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvidan so‘ng yevrodiplomatiya rahbari Kaya Kallas yangi cheklovlar bo‘yicha birdamlik borligini ochiqladi:
Keng qo‘llab-quvvatlov: Kallasning bildirishicha, YEI davlatlari rossiyaliklarga sayyohlik vizalarini berish shartlarini keskinlashtirish hamda Rossiyaning sobiq harbiy xizmatchilarining ittifoq hududiga kirishini butunlay taqiqlash g‘oyasini ma’qullagan;
Berlinning bayonoti: Germaniya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Martin Gize Rossiya fuqarolarining Germaniyaga sayyohlik safarlari «endi avvalgi formatda davom eta olmasligini» ta’kidladi;
Xavfsizlik filtri: Germaniya rasmiysi Berlin Yevropa Ittifoqi bilan vizalar sonini yanada qisqartirish bo‘yicha faol muzokaralar olib borishini qayd etdi: «Biz faqat xavfsizlikka tahdid solmaydigan shaxslarninggina kirishini ta’minlashimiz lozim». Biroq bu saralash amalda qanday ishlashi ochiqlanmagan.
Italiya vizasi va izsiz yo‘qolgan gumonlanuvchilar: Tergov tafsilotlari
Germaniyaning nufuzli Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR hamda WDR nashrlari o‘tkazgan surishtiruv Leypsig aeroportidagi hodisa tafsilotlarini oshkor qildi:
Gumonlanuvchilar shaxsi: Nemis tergovchilari diversiyani tayyorlashda ikki kishini gumon qilmoqda — biri Latviya pasportiga ega bo‘lgan Rossiya tug‘masi, ikkinchisi esa Italiya tomonidan berilgan sayyohlik vizasi bilan Germaniyaga kirib kelgan Rossiya va Belarus fuqaroligiga ega shaxs;
Qochib ketishga ulgurishdi: Jurnalistlarning xabar berishicha, har ikkala gumonlanuvchi allaqachon Germaniya hududini tark etib bo‘lgan. Tergov idoralari esa ularni kelgusida qo‘lga olish va javobgarlikka tortish imkoniyatiga ancha skeptik (shubha bilan) qaramoqda;
Moskvaning raddiyasi: Rossiya rasmiy hukumati Leypsig voqealari va sabotaj tayyorlash bo‘yicha Berlin ilgari surayotgan barcha da’volarni qat’iyan rad etmoqda.
Yevropa davlatlarining sayyohlik vizalarini berishni yanada cheklash niyati oddiy fuqarolar, talabalar va sayohatchilar uchun Shengen hududiga yo‘l olish imkoniyatlarini yanada toraytirishi kutilmoqda.
Sizningcha, xavfsizlik bahonasida sayyohlik vizalarini ommaviy cheklash diversiyalarning oldini olishda yordam beradimi yoki bu shunchaki oddiy insonlarga qarshi qo‘llanilgan siyosiy bosimmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…