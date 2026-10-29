Germaniya o‘zbekistonlik yoshlarni ishga taklif qilmoqda

·0·Dunyo
Germaniya o‘zbekistonlik yoshlarni ishga taklif qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniyaning Deutsche Bahn konserni O‘zbekiston Migratsiya agentligi va Kasbiy ta’lim agentligi bilan hamkorlikda yoshlar uchun «temiryo‘l montajchisi» mutaxassisligi bo‘yicha 3 yillik dual ta’lim dasturini boshladi.
  • Dastur ishtirokchilari o‘qish davrida oyiga 1 400 yevrodan 1 560 yevrogacha stipendiya oladi hamda 30 kunlik haq to‘lanadigan yillik ta’til bilan ta’minlanadi.

Germaniyaning dunyoga mashhur yirik temiryo‘l konserni — Deutsche Bahn hamda O‘zbekiston Migratsiya agentligi va Kasbiy ta’lim agentligi hamkorligida mahalliy yoshlar uchun navbatdagi istiqbolli loyiha e’lon qilindi.

Dastur doirasida yurtimiz fuqarolari Germaniyada «temiryo‘l montajchisi» mutaxassisligi bo‘yicha 3 yillik dual kasbiy ta’lim olish hamda kafolatlangan daromadga ega bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Zamonaviy dual ta’lim modeli o‘quvchilarga bir vaqtning o‘zida puxta nazariy bilim olish va yirik nemis korxonalarida real amaliy ish tajribasini to‘plash sharoitini taqdim etadi.

Moliyaviy sharoitlar va imtiyozlar

Dasturga qabul qilingan nomzodlar butun o‘qish davri mobaynida munosib moliyaviy rag‘batlantirish bilan ta’minlanadi:

  • Yuqori oylik stipendiya: Ta’lim olish davrida ishtirokchilarga har oyda 1 400 yevrodan 1 560 yevrogacha bo‘lgan miqdorda to‘lov to‘lab boriladi;

  • Haq to‘lanadigan yillik ta’til: O‘quvchilarga har yili 30 kunlik rasmiy, barcha to‘lovlari saqlangan mehnat ta’tili beriladi;

  • Xalqaro karyera poydevori: 3 yillik dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan yoshlar Yevropa Ittifoqi miqyosida tan olinadigan diplomga ega bo‘lib, Germaniyada yuqori maoshli doimiy ish o‘rniga ega bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritadilar.

Nomzodlarga qo‘yiladigan asosiy talablar

Deutsche Bahn dual ta’lim dasturiga kirish uchun talabgorlar quyidagi mezonlarga javob berishlari lozim:

  • Yosh chegarasi: Nomzodlar 18 yoshdan 25 yoshgacha bo‘lishi shart;

  • Til bilish darajasi: Nemis tilini kamida B1 darajasida erkin bilishi talab etiladi;

  • Sertifikat mavjudligi: Til bo‘yicha talab tegishli rasmiy sertifikat (Goethe-Zertifikat, ÖSD yoki boshqa tasdiqlangan sertifikatlar) bilan tasdiqlangan bo‘lishi kerak;

  • Kasbga qiziqish: Texnik yo‘nalishlar va temiryo‘l sohasida zamonaviy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga yuqori ishtiyoq bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu loyiha o‘zbekistonlik iqtidorli yoshlar uchun Yevropaning yetakchi mamlakatida zamonaviy kasb-hunar sirlarini o‘rganish, mustaqil yashash tajribasini orttirish va xalqaro maydonda raqobatbardosh mutaxassisga aylanish uchun noyob imkoniyatdir.

Deutsche BahnMigratsiya agentligiDual ta’limGermaniyada ishlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda — Prezident qarori tafsilotlariToshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda — Prezident qarori tafsilotlari17 oktabr 20:27Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)5 oktabr 21:48Talabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadiTalabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadi29 sentabr 13:40Shavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabiShavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabi24 sentabr 15:00AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladi30 iyun 15:10«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi22 sentabr 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda