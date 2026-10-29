Germaniya o‘zbekistonlik yoshlarni ishga taklif qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniyaning Deutsche Bahn konserni O‘zbekiston Migratsiya agentligi va Kasbiy ta’lim agentligi bilan hamkorlikda yoshlar uchun «temiryo‘l montajchisi» mutaxassisligi bo‘yicha 3 yillik dual ta’lim dasturini boshladi.
- Dastur ishtirokchilari o‘qish davrida oyiga 1 400 yevrodan 1 560 yevrogacha stipendiya oladi hamda 30 kunlik haq to‘lanadigan yillik ta’til bilan ta’minlanadi.
Germaniyaning dunyoga mashhur yirik temiryo‘l konserni — Deutsche Bahn hamda O‘zbekiston Migratsiya agentligi va Kasbiy ta’lim agentligi hamkorligida mahalliy yoshlar uchun navbatdagi istiqbolli loyiha e’lon qilindi.
Dastur doirasida yurtimiz fuqarolari Germaniyada «temiryo‘l montajchisi» mutaxassisligi bo‘yicha 3 yillik dual kasbiy ta’lim olish hamda kafolatlangan daromadga ega bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Zamonaviy dual ta’lim modeli o‘quvchilarga bir vaqtning o‘zida puxta nazariy bilim olish va yirik nemis korxonalarida real amaliy ish tajribasini to‘plash sharoitini taqdim etadi.
Moliyaviy sharoitlar va imtiyozlar
Dasturga qabul qilingan nomzodlar butun o‘qish davri mobaynida munosib moliyaviy rag‘batlantirish bilan ta’minlanadi:
Yuqori oylik stipendiya: Ta’lim olish davrida ishtirokchilarga har oyda 1 400 yevrodan 1 560 yevrogacha bo‘lgan miqdorda to‘lov to‘lab boriladi;
Haq to‘lanadigan yillik ta’til: O‘quvchilarga har yili 30 kunlik rasmiy, barcha to‘lovlari saqlangan mehnat ta’tili beriladi;
Xalqaro karyera poydevori: 3 yillik dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan yoshlar Yevropa Ittifoqi miqyosida tan olinadigan diplomga ega bo‘lib, Germaniyada yuqori maoshli doimiy ish o‘rniga ega bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritadilar.
Nomzodlarga qo‘yiladigan asosiy talablar
Deutsche Bahn dual ta’lim dasturiga kirish uchun talabgorlar quyidagi mezonlarga javob berishlari lozim:
Yosh chegarasi: Nomzodlar 18 yoshdan 25 yoshgacha bo‘lishi shart;
Til bilish darajasi: Nemis tilini kamida B1 darajasida erkin bilishi talab etiladi;
Sertifikat mavjudligi: Til bo‘yicha talab tegishli rasmiy sertifikat (Goethe-Zertifikat, ÖSD yoki boshqa tasdiqlangan sertifikatlar) bilan tasdiqlangan bo‘lishi kerak;
Kasbga qiziqish: Texnik yo‘nalishlar va temiryo‘l sohasida zamonaviy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga yuqori ishtiyoq bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi.
Ushbu loyiha o‘zbekistonlik iqtidorli yoshlar uchun Yevropaning yetakchi mamlakatida zamonaviy kasb-hunar sirlarini o‘rganish, mustaqil yashash tajribasini orttirish va xalqaro maydonda raqobatbardosh mutaxassisga aylanish uchun noyob imkoniyatdir.
Izohlar 0
…