Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasidagi mojaroga AQSH aralashadimi?

·32·Dunyo
Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasidagi mojaroga AQSH aralashadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina sobiq tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinning fikricha, AQSH vositachiligi Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasidagi diplomatik ziddiyatni hal qilishning eng mantiqiy yo‘lidir.
  • Bu keskinlik Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiyning BMT minbarida Shimoliy Koreya asirlarining Janubiy Koreyaga topshirilganini oshkor qilishi ortidan boshlandi, bu esa Janubiy Koreya tomonidan maxfiylikning buzilishi sifatida baholandi.

Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasida so‘nggi haftalarda avj olgan jiddiy diplomatik ziddiyat xalqaro ekspertlar diqqat markazida turibdi. Janubiy Koreya 8 oktyabr kuni Kiyevdagi elchisini rasman chaqirib olganidan so‘ng, munosabatlar so‘nggi yillardagi eng og‘ir bo‘hronga yuz tutdi.

Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkin 9 oktyabr kuni Deutsche Welle (DW) nashriga bergan intervyusida mazkur diplomatik boshiberk ko‘chadan chiqishning yagona yo‘li — Vashington vositachiligi va zudlik bilan yangi elchi tayinlash ekanini bildirdi.

«Amerikaliklarni jalb etish eng mantiqiy qadam bo‘ladi»

Pavel Klimkin Janubiy Koreyaning global siyosatdagi o‘ziga xos pozitsiyasini inobatga olgan holda, muammoni hal qilish uchun AQSHning ta’sir dastaklaridan foydalanishni taklif qildi:

  • Vashingtonning Seuldagi ta’siri: «Amerikaliklarni jarayonga jalb qilish juda mantiqiy qadam bo‘lardi. Ularning u yerdagi mavqei va aloqalari ancha mustahkam, kim bilan qanday gaplashishni bilishadi. AQSH bu vositachilikni juda mohirona bajara oladi», — deya ta’kidladi diplomat;

  • Boshqa ittifoqchilar ehtimoli: Sobiq vazir nomini ochiqlamagan boshqa sheriklar ham yordam berishi mumkinligini hamda ba’zi hamkorlar parda ortida allaqachon ish boshlagan bo‘lishi mumkinligini istisno etmadi;

  • Bir yildan beri bo‘sh yotgan elchi kursisi: Klimkin Ukrainaning Seulda bir yildan ortiq vaqt davomida favqulodda va muxtor elchisi yo‘qligini katta strategik xato deb baholadi va muloqotni qayta tiklash uchun zudlik bilan elchi tayinlanishi shartligini bildirdi.

Mojaro ildizi: Shimoliy koreyalik asirlar va Zelenskiyning bayonoti

Kiyev va Seul o‘rtasidagi keskinlik kutilmaganda emas, aniq bir rezonansli voqea ortidan boshlandi:

  • BMT minbaridagi chiqish (23 sentyabr): Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy BMT Bosh Assambleyasidagi nutqida 2025 yil yanvar oyida Kursk viloyatida asirga olingan ikki nafar shimoliy koreyalik askar Janubiy Koreyaga topshirilganini ommaga e’lon qildi;

  • Maxfiylikning buzilishi va Seulning g‘azabi: Janubiy Koreya tomoni bu kelishuv qat’iy sir tutilishi kerak bo‘lganini bildirib, rasmiy Kiyevdan zudlik bilan uzr so‘rashni talab qildi;

  • TIVlarning tortishuvi va elchining qaytarib olinishi: Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibixa kelishuv ikki tomonlama turlicha talqin qilinganini aytib, bahs matbuotga chiqib ketganidan afsus bildirdi. Biroq Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Xyon Ukrainaning uzrini yetarli emas deb hisobladi va 8 oktyabrda Seul Kiyevdagi elchisini ortga chaqirib oldi.

Xavfsizlik va vizasiz rejim savol ostida

Diplomatik inqiroz ikki davlatning bo‘lajak strategik rejalariga ham zarba bermoqda:

  • Murakkab munosabatlar balansi: Seul Moskva bilan aloqalarni batamom uzgani yo‘q — ayrim yo‘nalishlarda sanksiya qo‘llasa, boshqalarida savdo va hamkorlikni saqlab qolmoqda;

  • To‘xtab qolgan muzokaralar: Mojaro sabab ikki mamlakat o‘rtasidagi muhim xavfsizlik shartnomalari va Ukraina fuqarolari uchun Janubiy Koreyaga vizasiz tartibni joriy etish masalalari noma’lum muddatga muzlatib qo‘yildi.

Vaziyatning keyingi rivoji Kiyevning Seul bilan bevosita yoki AQSH ishtirokida yangi murosa yo‘lini topa olishiga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Pavel KlimkinCho XyonJanubiy KoreyaVolodimir Zelenskiy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!28 sentabr 14:36BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordi14 sentabr 13:30Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildi27 iyul 09:02KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?12 sentabr 17:35KXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildiKXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildi6 avgust 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi