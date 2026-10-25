AQSHda 4 yildan beri universitet kampusida yashab kelgan mushukka faxriy doktorlik unvoni berildi

·66·Dunyo
AQSHda 4 yildan beri universitet kampusida yashab kelgan mushukka faxriy doktorlik unvoni berildi

AQSHning Vermont shtatidagi Kastlton kampusida o‘tkazilgan bitiruv marosimida noodatiy voqea yuz berdi. Universitet rahbariyati talabalarga emas, balki kampusda yashovchi Maks laqabli mushukka faxriy doktorlik unvonini topshirdi.

Taxminan to‘rt yildan beri universitet hududida yashab kelayotgan Maks talabalar orasida mashhurlikka erishgan. U ko‘pincha talabalarga hamrohlik qilgan, ayniqsa, imtihonlar vaqtida ularga ruhiy dalda bo‘lgan. Shu tariqa mushuk kampusning o‘ziga xos timsoliga aylangan.

Universitet Maksni “Doctor of Litter-ature” deb nomlangan hazilomuz faxriy unvon bilan taqdirladi. Bu nom ingliz tilidagi “Doctor of Literature” — “Adabiyot doktori” iborasiga ohangdosh bo‘lib, undagi “literature” so‘ziga mushuklar uchun ishlatiladigan qum ma’nosidagi “litter” so‘zi qo‘shilgan.

Maksning taqdirlanishi talabalar tomonidan quvonch bilan kutib olindi. Ayrimlar hali o‘zlari doktorlik darajasiga erishmasidan mushuk bu unvonga ega bo‘lganini hazil bilan izohladi. Boshqalar esa Maks bunday e’tirofga munosib ekanini aytdi.

Bitiruvchilardan biri kayfiyati tushgan paytlarda Maksni silash unga doimo taskin berganini ta’kidladi. Shu tariqa kampus mushugi universitet hayotidagi alohida o‘rniga munosib ramziy e’tirofga sazovor bo‘ldi.

Kastlton universitetiVermontMaks mushukFaxriy doktorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mushukka qo‘pol munosabat qilgan ayol darhol jazosini oldiMushukka qo‘pol munosabat qilgan ayol darhol jazosini oldi21 may 14:045 kishining harakati behuda ketdi: mushukning harakati barchani kuldirdi (video)5 kishining harakati behuda ketdi: mushukning harakati barchani kuldirdi (video)28 iyul 13:15Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07Egasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaEgasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqda29 iyul 05:19Yevropa davlatlari qishki vaqtga o‘tib, soatlarni bir soat orqaga surdiYevropa davlatlari qishki vaqtga o‘tib, soatlarni bir soat orqaga surdiBugun 19:00Ispaniyada nur qaytaruvchi jilet kiygan g‘ayrioddiy tovuqlar aholi orasida vahima uyg‘otdiIspaniyada nur qaytaruvchi jilet kiygan g‘ayrioddiy tovuqlar aholi orasida vahima uyg‘otdiBugun 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi