Hayvonlar olamidagi sof mehr: O‘z ovqatini o‘yinchog‘i bilan bo‘lishgan mushuk videosi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Siam/tay zotiga mansub mushuk o‘zining qizil rangli yumshoq o‘yinchog‘ini avtomat oziqlantirgichdagi ovqat bilan bo‘lishishga uringani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
- Jonzot o‘yinchoqni idishga olib kelib, uning tumshug‘ini ozuqaga bosgan holda «do‘sti»ni ovqatlantirishga harakat qilgan.
- Mutaxassislarning fikricha, bu holat hayvonlardagi onalik instinkti, xavfsiz hududga bog‘liqlik yoki zerikishni yengish uchun qilingan o‘yin bilan izohlanadi.
Ijtimoiy tarmoqlarda uy hayvonlarining kutilmagan va samimiy harakatlari aks etgan videolar tez-tez muhokama markaziga aylanadi. Biroq yaqinda kuzatuv kamerasiga tushib qolgan navbatdagi lavha nafaqat ko‘ngillarni eritdi, balki kichik jonzotlarning ham naqadar nozik va g‘amxo‘r tabiatga ega ekanini yana bir bor isbotladi.
Uy egasi tomonidan o‘rnatilgan avtomat oziqlantirgich kamerasiga muhrlangan kadrlarda siam/tay zotiga xos niqobli rangdagi mushuk o‘zining sevimli qizil rangli yumshoq o‘yinchog‘ini astoydil ovqatlantirishga urinayotgani aks etgan.
To‘xtamay qilingan urinishlar va sof «do‘stlik»
Kadrlardan ko‘rinib turibdiki, mushuk o‘z ovqatini yakka o‘zi yeyishni istamagan:
O‘yinchoqni kosaga sudrab kelish: Jonzot qizil-oq tusdagi kichik dengiz jonivori shaklidagi yumshoq o‘yinchog‘ini og‘zida tishlab, maxsus ozuqa solingan idish ichiga olib kelgan;
Ozuqaga yo‘naltirish: Bir necha daqiqa davomida u o‘yinchoqning tumshug‘ini quruq ozuqa donalariga bosib, xuddi u ham ovqatlanishi kerakdek harakat qilgan;
Sabr bilan kutish: Mushuk hatto bir necha marta to‘xtab, «do‘sti»ning ovqat yeyayotgani yoki yo‘qligini kuzatgandek bo‘lgan va harakatini yana davom ettirgan.
Mutaxassislar buni qanday izohlaydi?
Zoopsixologlar va veterinarlar mushuklarning o‘z o‘yinchoqlariga bunday munosabatda bo‘lishini bir nechta tabiiy omillar bilan tushuntirishadi:
Onalik va himoya instinkti: Uy mushuklari ko‘pincha o‘zlari bog‘lanib qolgan kichik yumshoq buyumlarni o‘z bolasi yoki zaif sherigi sifatida qabul qiladi;
Xavfsiz hudud belgisi: Ovqatlanadigan joy uy hayvoni uchun eng xavfsiz va yoqimli makon hisoblanadi. Shu bois ular eng qadrli narsalarini aynan shu yerga olib kelib qo‘yishga intiladi;
O‘yin va taqlid: Uyda yolg‘iz qolgan paytda bunday harakatlar jonzotning zerikishini yengishga va tabiiy ovqatlanish odatlarini o‘yin elementlari bilan boyitishga yordam beradi.
Qisqa fursatda minglab iliq izohlarga sabab bo‘lgan ushbu videolavha insonlarga beg‘uborlik, g‘amxo‘rlik va chin do‘stlik tuyg‘ulari nafaqat odamlarga, balki biz bilan yonma-yon yashayotgan mo‘jaz jonzotlarga ham begona emasligini yana bir bor eslatib qo‘ydi.
Izohlar 0
…