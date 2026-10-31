Hayvonlar olamidagi sof mehr: O‘z ovqatini o‘yinchog‘i bilan bo‘lishgan mushuk videosi

·71·Dunyo
Hayvonlar olamidagi sof mehr: O‘z ovqatini o‘yinchog‘i bilan bo‘lishgan mushuk videosi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Siam/tay zotiga mansub mushuk o‘zining qizil rangli yumshoq o‘yinchog‘ini avtomat oziqlantirgichdagi ovqat bilan bo‘lishishga uringani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
  • Jonzot o‘yinchoqni idishga olib kelib, uning tumshug‘ini ozuqaga bosgan holda «do‘sti»ni ovqatlantirishga harakat qilgan.
  • Mutaxassislarning fikricha, bu holat hayvonlardagi onalik instinkti, xavfsiz hududga bog‘liqlik yoki zerikishni yengish uchun qilingan o‘yin bilan izohlanadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda uy hayvonlarining kutilmagan va samimiy harakatlari aks etgan videolar tez-tez muhokama markaziga aylanadi. Biroq yaqinda kuzatuv kamerasiga tushib qolgan navbatdagi lavha nafaqat ko‘ngillarni eritdi, balki kichik jonzotlarning ham naqadar nozik va g‘amxo‘r tabiatga ega ekanini yana bir bor isbotladi.

Uy egasi tomonidan o‘rnatilgan avtomat oziqlantirgich kamerasiga muhrlangan kadrlarda siam/tay zotiga xos niqobli rangdagi mushuk o‘zining sevimli qizil rangli yumshoq o‘yinchog‘ini astoydil ovqatlantirishga urinayotgani aks etgan.

To‘xtamay qilingan urinishlar va sof «do‘stlik»

Kadrlardan ko‘rinib turibdiki, mushuk o‘z ovqatini yakka o‘zi yeyishni istamagan:

  • O‘yinchoqni kosaga sudrab kelish: Jonzot qizil-oq tusdagi kichik dengiz jonivori shaklidagi yumshoq o‘yinchog‘ini og‘zida tishlab, maxsus ozuqa solingan idish ichiga olib kelgan;

  • Ozuqaga yo‘naltirish: Bir necha daqiqa davomida u o‘yinchoqning tumshug‘ini quruq ozuqa donalariga bosib, xuddi u ham ovqatlanishi kerakdek harakat qilgan;

  • Sabr bilan kutish: Mushuk hatto bir necha marta to‘xtab, «do‘sti»ning ovqat yeyayotgani yoki yo‘qligini kuzatgandek bo‘lgan va harakatini yana davom ettirgan.

Mutaxassislar buni qanday izohlaydi?

Zoopsixologlar va veterinarlar mushuklarning o‘z o‘yinchoqlariga bunday munosabatda bo‘lishini bir nechta tabiiy omillar bilan tushuntirishadi:

  • Onalik va himoya instinkti: Uy mushuklari ko‘pincha o‘zlari bog‘lanib qolgan kichik yumshoq buyumlarni o‘z bolasi yoki zaif sherigi sifatida qabul qiladi;

  • Xavfsiz hudud belgisi: Ovqatlanadigan joy uy hayvoni uchun eng xavfsiz va yoqimli makon hisoblanadi. Shu bois ular eng qadrli narsalarini aynan shu yerga olib kelib qo‘yishga intiladi;

  • O‘yin va taqlid: Uyda yolg‘iz qolgan paytda bunday harakatlar jonzotning zerikishini yengishga va tabiiy ovqatlanish odatlarini o‘yin elementlari bilan boyitishga yordam beradi.

Qisqa fursatda minglab iliq izohlarga sabab bo‘lgan ushbu videolavha insonlarga beg‘uborlik, g‘amxo‘rlik va chin do‘stlik tuyg‘ulari nafaqat odamlarga, balki biz bilan yonma-yon yashayotgan mo‘jaz jonzotlarga ham begona emasligini yana bir bor eslatib qo‘ydi.

mushuklarzoopsixologiyauy hayvonlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘cha sozandasi va uning «mo‘ylovli raqqoslari» internetni zabt etmoqda (video)Ko‘cha sozandasi va uning «mo‘ylovli raqqoslari» internetni zabt etmoqda (video)19 oktabr 18:48Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?Mushuksevarlar mamlakati qaysi? Reytingda qaysi davlat birinchi o‘rinda?19 sentabr 21:15Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiXiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardi19 avgust 15:28PettiChat: uy hayvonlari tilini tushunishga yordam beruvchi yangi gadjetPettiChat: uy hayvonlari tilini tushunishga yordam beruvchi yangi gadjet17 may 16:25Istanbul ko‘chasidagi mehr: “Qiz” do‘stini massaj qilayotgan mushuk tarmoqlarni lol qoldirdiIstanbul ko‘chasidagi mehr: “Qiz” do‘stini massaj qilayotgan mushuk tarmoqlarni lol qoldirdi29 oktabr 10:09Turkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordiTurkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordi22 oktabr 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda