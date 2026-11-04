Polshada qabr ichida 2 kun qolib ketgan mushuk qutqarildi
Polshadagi qabristonda sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea hayvonlarni himoya qiluvchilar e’tiborini tortdi. Qabr ichida qolib ketgan mushuk ikki kundan so‘ng qutqarildi. Unga esa «Arvoh» deb nom berishdi.
Hodisa Polshadagi Radom shahri qabristonida yuz bergan. Ma’lum qilinishicha, mushuk noma’lum sabablarga ko‘ra qabr ichida qolib ketgan va bir necha kun davomida tashqariga chiqa olmagan.
Ikki kunlik izlanishlardan keyin hayvonni topish va xavfsiz joyga olib chiqishga muvaffaq bo‘lishdi. Qutqarilgan mushukka esa g‘ayrioddiy ko‘rinish va boshidan kechirgan voqeasi sababli «Arvoh» laqabi berildi.
Shu tariqa, qabristondagi sirli voqea mushukning omon qolishi bilan yakunlandi.
Izohlar 0
…