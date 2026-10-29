Istanbul ko‘chasidagi mehr: “Qiz” do‘stini massaj qilayotgan mushuk tarmoqlarni lol qoldirdi

·85·Dunyo
Istanbul ko‘chasidagi mehr: “Qiz” do‘stini massaj qilayotgan mushuk tarmoqlarni lol qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Istanbul ko‘chalarida tasvirga olingan videolavhada kulrang mushuk oq va sariq rangli sherigini mehr bilan massaj qilayotgani aks etgan.
  • Ushbu holat hayvonlar o‘rtasidagi g‘amxo‘rlik va e’tiborni namoyon etib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
  • Shahar shovqiniga qaramay, jonivorlar o‘zlarining samimiy lahzalaridan huzurlanib, xotirjamlik bilan o‘tirishgan.

Turkiyaning Istanbul shahri dunyo bo‘ylab «mushuklar poytaxti» sifatida mashhur bo‘lib, bu yerda to‘rt oyoqli shahar aholisining turmush tarzi ko‘plab sayyohlar va mahalliy aholini hayratga soladi. Bu gal Istanbul ko‘chalaridan birida tasvirga olingan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilarning iliq kulgisi va e’tirofiga sabab bo‘ldi: unda kulrang mushuk o‘z hamrohi — oq va sariq rangli mushukni chinakam mehr bilan massaj qilayotgani aks etgan.

Ushbu samimiy sahna nafaqat insonlar orasida, balki hayvonlar o‘rtasida ham g‘amxo‘rlik, e’tibor va o‘ziga xos «mehr izhori» mavjudligini yana bir bor namoyon etdi.

Ko‘cha o‘rtasidagi noodatiy manzara tafsilotlari

Videotasvirda ushbu holatning quyidagi qiziqarli jihatlari ko‘zga tashlanadi:

  • «Professional» massaj harakatlari: Kulrang ola-bula mushuk xuddi haqiqiy mutaxassisdek ikki old panjasi bilan sherigining yelka va bo‘yin qismini bosqichma-bosqich uqalab chiqmoqda;

  • Sherigining to‘liq rohati: Oq-jigarrang mushuk esa boshini egib, ushbu yoqimli jarayondan huzurlanib, beharakat holatda sokin o‘tiribdi;

  • Shahar shovqiniga beparvolik: Atrofdan odamlar o‘tib, mashinalar harakatlanayotgan bo‘lsa-da, bu ikki jonivor shahar shovqinini unutib, o‘zlarining samimiy lahzasi bilan band.

Nima uchun Istanbul mushuklari bunchalik xotirjam?

Istanbulda ko‘cha mushuklari shunchaki qarovsiz jonivorlar emas, balki shahar madaniyati va kundalik hayotining muhim qismidir:

  • Odamlarning g‘amxo‘rligi: Shahar aholisi ko‘cha mushuklari uchun maxsus boshpanalar qurib, ularni oziq-ovqat va suv bilan muntazam ta’minlaydi;

  • Insonlarga bo‘lgan cheksiz ishonch: Hech kim ularga ozor bermasligi sababli, ular o‘zlarini ko‘chada juda erkin va bexavotir tutishadi;

  • Ijtimoiy tarmoqlarda virus bo‘lgan kadrlar: Kundalik tashvishlar orasida uchraydigan bu kabi beg‘ubor lahzalar millionlab insonlarga ijobiy kayfiyat va tabassum ulashib kelmoqda.

Ko‘chadagi ushbu mitti sahna mehr-oqibat va e’tibor nafaqat insonlarga, balki tabiatdagi barcha jonzotlarga xos bo‘lgan eng go‘zal xususiyat ekanini eslatib qo‘ydi.

Istanbulko‘cha mushuklariIstanbul mushuklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordiTurkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordi22 oktabr 16:16Boliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildiBoliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildi5 oktabr 11:00Rossiyada mushuk portlashga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin — FVVRossiyada mushuk portlashga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin — FVV2 oktabr 20:05Mushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadiMushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadi29 sentabr 14:43Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdi17 avgust 17:37AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildi16 avgust 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda