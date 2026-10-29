Istanbul ko‘chasidagi mehr: “Qiz” do‘stini massaj qilayotgan mushuk tarmoqlarni lol qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Istanbul ko‘chalarida tasvirga olingan videolavhada kulrang mushuk oq va sariq rangli sherigini mehr bilan massaj qilayotgani aks etgan.
- Ushbu holat hayvonlar o‘rtasidagi g‘amxo‘rlik va e’tiborni namoyon etib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
- Shahar shovqiniga qaramay, jonivorlar o‘zlarining samimiy lahzalaridan huzurlanib, xotirjamlik bilan o‘tirishgan.
Turkiyaning Istanbul shahri dunyo bo‘ylab «mushuklar poytaxti» sifatida mashhur bo‘lib, bu yerda to‘rt oyoqli shahar aholisining turmush tarzi ko‘plab sayyohlar va mahalliy aholini hayratga soladi. Bu gal Istanbul ko‘chalaridan birida tasvirga olingan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilarning iliq kulgisi va e’tirofiga sabab bo‘ldi: unda kulrang mushuk o‘z hamrohi — oq va sariq rangli mushukni chinakam mehr bilan massaj qilayotgani aks etgan.
Ushbu samimiy sahna nafaqat insonlar orasida, balki hayvonlar o‘rtasida ham g‘amxo‘rlik, e’tibor va o‘ziga xos «mehr izhori» mavjudligini yana bir bor namoyon etdi.
Ko‘cha o‘rtasidagi noodatiy manzara tafsilotlari
Videotasvirda ushbu holatning quyidagi qiziqarli jihatlari ko‘zga tashlanadi:
«Professional» massaj harakatlari: Kulrang ola-bula mushuk xuddi haqiqiy mutaxassisdek ikki old panjasi bilan sherigining yelka va bo‘yin qismini bosqichma-bosqich uqalab chiqmoqda;
Sherigining to‘liq rohati: Oq-jigarrang mushuk esa boshini egib, ushbu yoqimli jarayondan huzurlanib, beharakat holatda sokin o‘tiribdi;
Shahar shovqiniga beparvolik: Atrofdan odamlar o‘tib, mashinalar harakatlanayotgan bo‘lsa-da, bu ikki jonivor shahar shovqinini unutib, o‘zlarining samimiy lahzasi bilan band.
Nima uchun Istanbul mushuklari bunchalik xotirjam?
Istanbulda ko‘cha mushuklari shunchaki qarovsiz jonivorlar emas, balki shahar madaniyati va kundalik hayotining muhim qismidir:
Odamlarning g‘amxo‘rligi: Shahar aholisi ko‘cha mushuklari uchun maxsus boshpanalar qurib, ularni oziq-ovqat va suv bilan muntazam ta’minlaydi;
Insonlarga bo‘lgan cheksiz ishonch: Hech kim ularga ozor bermasligi sababli, ular o‘zlarini ko‘chada juda erkin va bexavotir tutishadi;
Ijtimoiy tarmoqlarda virus bo‘lgan kadrlar: Kundalik tashvishlar orasida uchraydigan bu kabi beg‘ubor lahzalar millionlab insonlarga ijobiy kayfiyat va tabassum ulashib kelmoqda.
Ko‘chadagi ushbu mitti sahna mehr-oqibat va e’tibor nafaqat insonlarga, balki tabiatdagi barcha jonzotlarga xos bo‘lgan eng go‘zal xususiyat ekanini eslatib qo‘ydi.
Izohlar 0
…