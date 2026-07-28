5 kishining harakati behuda ketdi: mushukning harakati barchani kuldirdi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan biri foydalanuvchilarga kulgili kayfiyat ulashmoqda. Lavhada bir guruh erkaklar ko‘p qavatli uy tomida qolib ketgan mushukni qutqarish uchun noodatiy usulni qo‘llagani aks etgan.
Videoda besh nafar erkak derazadan tashqariga chiqib, bir-birining qo‘lidan mahkam ushlagan holda tirik zanjir hosil qiladi. Ularning maqsadi birinchi qavat tomi yaqinida qolgan mushukka yetib borish va uni xavfsiz joyga olib chiqish bo‘lgan.
Biroq eng qiziqarli voqea aynan mushukka yaqinlashgan paytda yuz beradi. Uni ushlashga bir necha santimetr qolganida mushuk chaqqonlik bilan devor bo‘ylab o‘rnatilgan quvurga sakrab, hech narsa bo‘lmagandek yuqori qavat tomon chiqib ketadi. Shundan so‘ng qutqaruvchilarning barcha urinishlari besamar ketadi.
Bu holatni tasvirga olayotgan inson esa kulgisini yashira olmaydi. Video qisqa fursatda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib, minglab tomoshalarni yig‘di.
Izohlarda foydalanuvchilar ham voqeani hazil-mutoyiba bilan qarshi olmoqda. Ayrimlar "Mushuk: 'Sizlarni bekorga ovora qildim'", "Qutqaruv operatsiyasini mushukning o‘zi bekor qildi", "Mushuk besh kishidan ham epchilroq ekan" kabi kulgili izohlar qoldirib, videoga yanada qiziqish uyg‘otmoqda.
…