Turkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordi
Turkiyada mushukning kasal bo‘lib qolgan bolasini yordam so‘raganday tibbiyot muassasasiga olib kelgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
2026 yil sentyabr oyida tarqalgan xabarlarga ko‘ra, voqea Turkiyaning Izmir shahrida sodir bo‘lgan. Ko‘chada yashovchi mushuk avval tibbiyot muassasasi xodimlari tomonidan oziqlantirib turilgan. Bir kuni u mushuk bolasini og‘zida ko‘tarib, muassasa ichiga olib kirgan.
Xodimlar mushuk bolasini tekshirib, uning ko‘zlarida infeksiya borligini aniqlagan. Shundan so‘ng ular veterinarlar bilan maslahatlashib, zarur yordam ko‘rsatgan. Keyinchalik mushuk va uning bolalari veterinariya xizmatiga topshirilgan.
Turkiyada bunga o‘xshash holatlar avval ham kuzatilgan. 2020 yilda Istanbulda bir mushuk o‘z bolasini shifoxonaning shoshilinch yordam bo‘limiga olib kelgani aks etgan suratlar tarqalgan edi. Tibbiyot xodimlari mushuk bolasini tekshirib, keyin veterinarlarga yo‘naltirgan.
Izohlar 0
…