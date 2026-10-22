Turkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordi

·57·Dunyo
Turkiyada mushuk bolasiga yordam so‘rab shifoxonaga olib bordi

Turkiyada mushukning kasal bo‘lib qolgan bolasini yordam so‘raganday tibbiyot muassasasiga olib kelgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

2026 yil sentyabr oyida tarqalgan xabarlarga ko‘ra, voqea Turkiyaning Izmir shahrida sodir bo‘lgan. Ko‘chada yashovchi mushuk avval tibbiyot muassasasi xodimlari tomonidan oziqlantirib turilgan. Bir kuni u mushuk bolasini og‘zida ko‘tarib, muassasa ichiga olib kirgan.

Xodimlar mushuk bolasini tekshirib, uning ko‘zlarida infeksiya borligini aniqlagan. Shundan so‘ng ular veterinarlar bilan maslahatlashib, zarur yordam ko‘rsatgan. Keyinchalik mushuk va uning bolalari veterinariya xizmatiga topshirilgan.

Turkiyada bunga o‘xshash holatlar avval ham kuzatilgan. 2020 yilda Istanbulda bir mushuk o‘z bolasini shifoxonaning shoshilinch yordam bo‘limiga olib kelgani aks etgan suratlar tarqalgan edi. Tibbiyot xodimlari mushuk bolasini tekshirib, keyin veterinarlarga yo‘naltirgan.

Oq-jigarrang mushukcha veterinar ko‘rigidan o‘tkazilmoqda.
TurkiyaIzmirIstanbulmushuk
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadiMushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadi29 sentabr 14:43Xalqaro qidiruvda bo‘lgan o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandiXalqaro qidiruvda bo‘lgan o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandi20 oktabr 21:28Turkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiTurkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardi14 avgust 12:48Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!11 sentabr 07:09O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdi11 sentabr 00:01Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdi10 sentabr 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda