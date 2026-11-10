Quyoshda ulkan mushuk surati paydo bo‘ldi: olimlar hayratda
Quyosh yuzasida mushuk siluetini eslatuvchi g‘aroyib shakldagi koronal teshik aniqlandi. Osmon jismidagi ushbu noodatiy manzara internet foydalanuvchilari va olimlar e’tiborini tortdi. Bu haqda Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar instituti hamda Sibir filiali Quyosh-Yer fizikasi institutining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lum qildi.
Laboratoriya vakillari o‘zlarining Telegram-kanalida ushbu hodisaga hazilomuz munosabat bildirishdi.
«Koronal teshik esa mushukchaga aylandi. Buning uchun, to‘g‘ri, Quyoshni aylantirishga to‘g‘ri keldi», — deyiladi xabarda.
Mutaxassislar izohiga ko‘ra, koronal teshik — Quyosh atmosferasining tashqi qatlami hisoblangan koronadagi o‘ziga xos hududdir. U yerda magnit maydoni chiziqlari ochiq bo‘lib, plazmaning zichligi va harorati atrofdagi qismlarga nisbatan pastroq bo‘ladi. Shu bois bunday joylar ultrabinafsha va rentgen tasvirlarida qorong‘i dog‘lar shaklida namoyon bo‘ladi.
Qizig‘i shundaki, koronal teshiklar nafaqat tashqi ko‘rinishi bilan, balki ta’siri bilan ham ahamiyatlidir. Ulardan yuqori tezlikdagi quyosh shamoli oqimlari tarqaladi. Bu oqimlar Yerga yetib kelganida geomagnit bo‘ronlarini keltirib chiqarishi mumkin.
Shu tariqa, Quyoshdagi mushukka o‘xshash shakl oddiy tasodifiy manzara bo‘lib ko‘rinsa-da, uning ortida astronomlar o‘rganadigan muhim fizik jarayonlar yashiringan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…