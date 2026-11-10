Quyoshda ulkan mushuk surati paydo bo‘ldi: olimlar hayratda

1 daqiqa o'qish3
Quyoshda ulkan mushuk surati paydo bo‘ldi: olimlar hayratda

Quyosh yuzasida mushuk siluetini eslatuvchi g‘aroyib shakldagi koronal teshik aniqlandi. Osmon jismidagi ushbu noodatiy manzara internet foydalanuvchilari va olimlar e’tiborini tortdi. Bu haqda Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar instituti hamda Sibir filiali Quyosh-Yer fizikasi institutining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lum qildi.

Laboratoriya vakillari o‘zlarining Telegram-kanalida ushbu hodisaga hazilomuz munosabat bildirishdi.

«Koronal teshik esa mushukchaga aylandi. Buning uchun, to‘g‘ri, Quyoshni aylantirishga to‘g‘ri keldi», — deyiladi xabarda.

Mutaxassislar izohiga ko‘ra, koronal teshik — Quyosh atmosferasining tashqi qatlami hisoblangan koronadagi o‘ziga xos hududdir. U yerda magnit maydoni chiziqlari ochiq bo‘lib, plazmaning zichligi va harorati atrofdagi qismlarga nisbatan pastroq bo‘ladi. Shu bois bunday joylar ultrabinafsha va rentgen tasvirlarida qorong‘i dog‘lar shaklida namoyon bo‘ladi.

Qizig‘i shundaki, koronal teshiklar nafaqat tashqi ko‘rinishi bilan, balki ta’siri bilan ham ahamiyatlidir. Ulardan yuqori tezlikdagi quyosh shamoli oqimlari tarqaladi. Bu oqimlar Yerga yetib kelganida geomagnit bo‘ronlarini keltirib chiqarishi mumkin.

Shu tariqa, Quyoshdagi mushukka o‘xshash shakl oddiy tasodifiy manzara bo‘lib ko‘rinsa-da, uning ortida astronomlar o‘rganadigan muhim fizik jarayonlar yashiringan.

Maqola sizga yoqdimi?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari