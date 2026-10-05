Boliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildi

·0·Dunyo
Boliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildi

Boliviyalik olimlar dunyo ilm-fani uchun muhim bo‘lgan kashfiyotni amalga oshirdi. Mutaxassislar 100 yildan ortiq vaqt ichida ilk bor mutlaqo yangi yovvoyi mushuk turini aniqladi.

Kichik hajmli ushbu yovvoyi mushuk tashqi ko‘rinishidagi leopardsimon dog‘lari sababli Tilkayo yo‘lbars mushugi deb atalmoqda. Yangi tur Boliviya poytaxti La-Pas shahri yaqinida joylashgan tog‘li Yungas hududida aniqlangan.

Tadqiqot guruhi tarkibida bo‘lgan biolog va National Geographic Explorer Paula Nogales Skaronining aytishicha, Boliviya Andlarida yashovchi mahalliy aholi bu hayvonni ko‘pincha oddiy xonaki mushuk deb o‘ylab kelgan.

Yangi turga mahalliy jamoalar tomonidan berilgan Tilkayo nomi asosida ilmiy jihatdan Leopardus tilcayo nomi berilgan.

Nogales mazkur kashfiyotni nihoyatda muhim va noodatiy voqea sifatida baholadi. Uning ta’kidlashicha, so‘nggi 100 yil davomida yangi yovvoyi mushuk turi aniqlanmagani ushbu topilmaning ahamiyatini yanada oshiradi.

Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, bundan oldingi yangi yovvoyi mushuk turi 1923 yilda — Urugvay pampas mushugi aniqlangan paytda qayd etilgan. Shu ma’noda Tilkayo yo‘lbars mushugining kashf etilishi oradan bir asr o‘tib amalga oshirilgan birinchi shunday topilma bo‘ldi.

Tilkayo xonaki mushukdan biroz kichikroq bo‘lib, uning tanasi uzunligi taxminan 45 santimetrni tashkil etadi. Uning yana bir o‘ziga xos belgisi — yumaloq shakldagi quloqlaridir.

Dog‘simon yovvoyi mushuk metall to‘sin ustida o‘tiribdi.

Nogalesning ma’lum qilishicha, olimlar hozirga qadar aniqlangan ikki hayvonning to‘liq genomlari asosida ilg‘or genetik tadqiqotlar o‘tkazgan. Ushbu tekshiruvlar yangi turning o‘ziga xos genetik xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etgan.

Aniqlangan hayvonlardan biri — erkak Tilkayo hozirda Yungas hududidagi hayvonlar boshpanasida saqlanmoqda. Uni avval parvarish qilgan mahalliy oila keyinchalik hayvonni mas’ul idoralarga topshirgan.

Ikkinchi hayvon esa urg‘ochi Tilkayo bo‘lib, mahalliy aholi hujumidan qutqarilgan. Keyinchalik mutaxassislar uni yana tabiiy yashash muhitiga qo‘yib yuborgan.

Yangi tur haqidagi ilmiy tadqiqot natijalari Current Biology jurnalida chop etildi. Mazkur kashfiyot ortida olimlarning 2021 yildan beri olib borayotgan izlanishlari yotibdi.

Nogalesning ta’kidlashicha, hozircha Tilkayo yo‘lbars mushugi faqat Boliviya hududida uchragan. Uning Yer sharining boshqa hududlarida mavjudligi haqida hozircha hech qanday dalil topilmagan.

Ayni vaqtda ushbu yovvoyi mushuk kamyob va yo‘qolib ketish xavfi ostidagi tur sifatida baholanmoqda. Populyatsiyasi juda cheklangani sababli, yaqin kelajakda u dunyodagi eng kamyob va yo‘qolib ketish xavfi eng yuqori bo‘lgan hayvon turlaridan biri sifatida tasniflanishi mumkin.

Olimlar uchun ushbu kashfiyot nafaqat yangi turni ilmiy jihatdan tasdiqlash, balki uning tabiiy muhitini o‘rganish va kelajakda muhofaza qilish choralarini belgilash nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega.

Tilkayo yo‘lbars mushugiBoliviyaYungas hududiCurrent Biology
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xose Manuel Lopes Argentina safidagi ilk golini hayot tuhfasi deb atadiXose Manuel Lopes Argentina safidagi ilk golini hayot tuhfasi deb atadi2 oktabr 11:50Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldi8 avgust 06:02Superqahramon bo‘lishni istadi: 8 yoshli bola o‘rgimchak chaqishi tufayli shifoxonaga tushdiSuperqahramon bo‘lishni istadi: 8 yoshli bola o‘rgimchak chaqishi tufayli shifoxonaga tushdi6 avgust 18:258 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi2 avgust 17:37Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiTelefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldi27 iyul 19:30Boliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBoliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindi21 iyun 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota