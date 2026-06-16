17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 30,27 so‘mga qimmatlab, 13 935,26 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 17 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 32,29 so‘mga qimmatlab, 12 012,12 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 30,27 so‘mga qimmatlab, 13 935,26 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,13 so‘mga qimmatlab, 166,12 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 30,14 so‘mga qimmatlab, 16 115,46 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,09 so‘mga qimmatlab, 74,91 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 8,33 so‘mga qimmatlab, 15 111,49 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 4,94 so‘mga qimmatlab, 1 777,86 so‘mni tashkil etdi.
…