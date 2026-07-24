Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
O‘zbekistonda parrandachilik sohasini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning yangi mexanizmi ishga tushiriladi. Parrandachilik xo‘jaliklari, omuxta yem ishlab chiqaruvchilar va «tayyor biznes» loyihalariga yillik 10 foiz stavkada, 10 yilgacha muddatga kredit ajratilishi belgilandi.
Yangi moliyalashtirish tartibi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Qarorda 1 avgust va 1 sentyabrdan kuchga kiradigan alohida yo‘nalishlar nazarda tutilgan.
Prezident qarori qabul qilindi
Prezidentning «Parrandachilik sohasini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori qabul qilindi.
Hujjat parrandachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi quvvatlarni ishga tushirish va sohadagi tadbirkorlarni arzon moliyaviy resurslar bilan ta’minlashga qaratilgan.
Kreditlar Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasidan «Mikrokreditbank» ATBga yo‘naltirilgan mablag‘lar hisobidan taqdim etiladi.
Kreditning asosiy shartlari qanday?
Yangi tartib doirasida ajratiladigan kreditlar uchun quyidagi shartlar belgilangan:
Ko‘rsatkich
Shart
Yillik foiz stavkasi
10 foiz
Kredit muddati
10 yilgacha
Imtiyozli davr
4 yilgacha
Moliyalashtiruvchi bank
«Mikrokreditbank» ATB
To‘rt yillik imtiyozli davr yangi ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va loyihani barqaror daromad keltiradigan bosqichga olib chiqish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.
1 avgustdan qaysi loyihalar moliyalashtiriladi?
2026 yil 1 avgustdan boshlab parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha yangi quvvatlarni ishga tushirish loyihalariga 10 foizli kreditlar ajratiladi.
Shuningdek, prezidentning 2024 yil 27 iyundagi PQ–238-son qarori asosida amalga oshirilayotgan «tayyor biznes» loyihalari ham ushbu moliyalashtirish imkoniyatidan foydalanishi mumkin.
Mablag‘lar «Mikrokreditbank» orqali taqdim etiladi.
1 sentyabrdan imkoniyatlar kengaytiriladi
2026 yil 1 sentyabrdan boshlab yillik 10 foizli kreditlar quyidagi yo‘nalishlarga ham ajratiladi:
parrandachilik xo‘jaliklariga;
parranda uchun omuxta yem ishlab chiqaruvchilarga;
«tayyor biznes» loyihalariga.
Muhim jihati, ushbu shartlar faqat 1 sentyabrdan keyin rasmiylashtiriladigan yangi kredit shartnomalariga tatbiq etiladi.
Demak, avval olingan kreditlarning foiz stavkasi mazkur qaror asosida avtomatik ravishda 10 foizga tushirilmaydi.
Yangi tartib sohaga qanday ta’sir qilishi mumkin?
Imtiyozli moliyalashtirish parrandachilik xo‘jaliklariga ishlab chiqarish hajmini oshirish, zamonaviy uskunalar xarid qilish va yangi quvvatlarni ishga tushirish imkonini beradi.
Omuxta yem ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash esa sohadagi asosiy xarajatlardan biri bo‘lgan ozuqa ta’minotini yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, kreditdan foydalanishning aniq talablari, taqdim etiladigan hujjatlar va loyihalarni saralash mezonlari bank tomonidan belgilangan tartib asosida ko‘rib chiqiladi.
Tadbirkorlar uchun yangi moliyaviy imkoniyat
Yillik 10 foiz stavka, 10 yilgacha bo‘lgan muddat va 4 yillik imtiyozli davr parrandachilik sohasida yangi loyiha boshlashni rejalashtirayotgan tadbirkorlar uchun muhim imkoniyat bo‘lishi mumkin.
Biroq ariza topshirishdan oldin loyihaning qaysi toifaga kirishi va kredit shartnomasi qaysi sanadan keyin rasmiylashtirilishiga e’tibor qaratish zarur.
Sizningcha, 10 foizli kreditlar parranda go‘shti va tuxum narxlariga ijobiy ta’sir qiladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…