Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi

·43·Iqtisodiyot
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi

O‘zbekistonda parrandachilik sohasini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning yangi mexanizmi ishga tushiriladi. Parrandachilik xo‘jaliklari, omuxta yem ishlab chiqaruvchilar va «tayyor biznes» loyihalariga yillik 10 foiz stavkada, 10 yilgacha muddatga kredit ajratilishi belgilandi.

Yangi moliyalashtirish tartibi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Qarorda 1 avgust va 1 sentyabrdan kuchga kiradigan alohida yo‘nalishlar nazarda tutilgan.

Prezident qarori qabul qilindi

Prezidentning «Parrandachilik sohasini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori qabul qilindi.

Hujjat parrandachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi quvvatlarni ishga tushirish va sohadagi tadbirkorlarni arzon moliyaviy resurslar bilan ta’minlashga qaratilgan.

Kreditlar Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasidan «Mikrokreditbank» ATBga yo‘naltirilgan mablag‘lar hisobidan taqdim etiladi.

Kreditning asosiy shartlari qanday?

Yangi tartib doirasida ajratiladigan kreditlar uchun quyidagi shartlar belgilangan:

Ko‘rsatkich

Shart

Yillik foiz stavkasi

10 foiz

Kredit muddati

10 yilgacha

Imtiyozli davr

4 yilgacha

Moliyalashtiruvchi bank

«Mikrokreditbank» ATB

To‘rt yillik imtiyozli davr yangi ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va loyihani barqaror daromad keltiradigan bosqichga olib chiqish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.

1 avgustdan qaysi loyihalar moliyalashtiriladi?

2026 yil 1 avgustdan boshlab parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha yangi quvvatlarni ishga tushirish loyihalariga 10 foizli kreditlar ajratiladi.

Shuningdek, prezidentning 2024 yil 27 iyundagi PQ–238-son qarori asosida amalga oshirilayotgan «tayyor biznes» loyihalari ham ushbu moliyalashtirish imkoniyatidan foydalanishi mumkin.

Mablag‘lar «Mikrokreditbank» orqali taqdim etiladi.

1 sentyabrdan imkoniyatlar kengaytiriladi

2026 yil 1 sentyabrdan boshlab yillik 10 foizli kreditlar quyidagi yo‘nalishlarga ham ajratiladi:

  • parrandachilik xo‘jaliklariga;

  • parranda uchun omuxta yem ishlab chiqaruvchilarga;

  • «tayyor biznes» loyihalariga.

Muhim jihati, ushbu shartlar faqat 1 sentyabrdan keyin rasmiylashtiriladigan yangi kredit shartnomalariga tatbiq etiladi.

Demak, avval olingan kreditlarning foiz stavkasi mazkur qaror asosida avtomatik ravishda 10 foizga tushirilmaydi.

Yangi tartib sohaga qanday ta’sir qilishi mumkin?

Imtiyozli moliyalashtirish parrandachilik xo‘jaliklariga ishlab chiqarish hajmini oshirish, zamonaviy uskunalar xarid qilish va yangi quvvatlarni ishga tushirish imkonini beradi.

Omuxta yem ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash esa sohadagi asosiy xarajatlardan biri bo‘lgan ozuqa ta’minotini yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, kreditdan foydalanishning aniq talablari, taqdim etiladigan hujjatlar va loyihalarni saralash mezonlari bank tomonidan belgilangan tartib asosida ko‘rib chiqiladi.

Tadbirkorlar uchun yangi moliyaviy imkoniyat

Yillik 10 foiz stavka, 10 yilgacha bo‘lgan muddat va 4 yillik imtiyozli davr parrandachilik sohasida yangi loyiha boshlashni rejalashtirayotgan tadbirkorlar uchun muhim imkoniyat bo‘lishi mumkin.

Biroq ariza topshirishdan oldin loyihaning qaysi toifaga kirishi va kredit shartnomasi qaysi sanadan keyin rasmiylashtirilishiga e’tibor qaratish zarur.

Sizningcha, 10 foizli kreditlar parranda go‘shti va tuxum narxlariga ijobiy ta’sir qiladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

UzbekistanMikrokreditbank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiKecha, 23:08O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindiO‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindiKecha, 22:5827 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:1727 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda27 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:4824 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23.07, 16:04Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiTadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadi23.07, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi