8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 33–34 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurs Invest Finance Bankda — 11 930 so'm, Anorbank, Asia Alliance Bank va Garantbankda esa 11 915 so'mni tashkil etadi. Banklardan dollarni sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurs Agrobankda — 11 960 so'm, Tengebank, MikrokreditBank va Xalq Bankida esa 11 970 so'm etib belgilangan.
8 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 33–34 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Invest Finance Bank — 11 930 so‘m.
• Anorbank — 11 915 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 915 so‘m.
• Garantbank — 11 915 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Agrobank — 11 960 so‘m.
• Tengebank — 11 970 so‘m.
• MikrokreditBank — 11 970 so‘m.
• Xalq Banki — 11 970 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…