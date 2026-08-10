11 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 17,49 so'mga arzonlab, 11 934,61 so'mni, Rossiya rubli 0,57 so'mga arzonlab, 144,64 so'mni, Yapon iyenasi 0,32 so'mga arzonlab, 75,15 so'mni va Xitoy yuani 1,73 so'mga arzonlab, 1 769,58 so'mni tashkil etdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 17,49 so‘mga arzonlab, 11 934,61 so‘mga tushdi.
• Yevro 8,47 so‘mga qimmatlab, 13 788,05 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,57 so‘mga arzonlab, 144,64 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 48,1 so‘mga qimmatlab, 16 114,11 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,32 so‘mga arzonlab, 75,15 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 11,2 so‘mga qimmatlab, 14 759,60 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,73 so‘mga arzonlab, 1 769,58 so‘mga tushdi.
…