11 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·274·Iqtisodiyot
11 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Qisqacha

O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 17,49 so'mga arzonlab, 11 934,61 so'mni, Rossiya rubli 0,57 so'mga arzonlab, 144,64 so'mni, Yapon iyenasi 0,32 so'mga arzonlab, 75,15 so'mni va Xitoy yuani 1,73 so'mga arzonlab, 1 769,58 so'mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 17,49 so‘mga arzonlab, 11 934,61 so‘mga tushdi.

• Yevro 8,47 so‘mga qimmatlab, 13 788,05 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,57 so‘mga arzonlab, 144,64 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 48,1 so‘mga qimmatlab, 16 114,11 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,32 so‘mga arzonlab, 75,15 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 11,2 so‘mga qimmatlab, 14 759,60 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,73 so‘mga arzonlab, 1 769,58 so‘mga tushdi.

O'zbekiston Markaziy bankiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4612 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:1011 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda11 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda10.08, 11:41O‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilikO‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilik10.08, 11:19O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydi10.08, 05:36Parashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladiParashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladi09.08, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...