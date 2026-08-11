12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 34–35 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar Asia Alliance Bank va Garantbankda 11 935 so‘m, dollarni sotib olish bo‘yicha esa Apex Bankda 11 940 so‘m va Tengebankda 11 950 so‘mni tashkil etmoqda. Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin, aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyurish tavsiya etiladi.
12 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 34–35 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 935 so‘m.
• Garantbank — 11 935 so‘m.
• Anorbank — 11 930 so‘m.
• Asakabank — 11 930 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 930 so‘m.
• Mikrokreditbank — 11 930 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Apex Bank — 11 940 so‘m.
• Tengebank — 11 950 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…