12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

·174·Iqtisodiyot
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Qisqacha

12 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 34–35 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar Asia Alliance Bank va Garantbankda 11 935 so‘m, dollarni sotib olish bo‘yicha esa Apex Bankda 11 940 so‘m va Tengebankda 11 950 so‘mni tashkil etmoqda. Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin, aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyurish tavsiya etiladi.

12 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 34–35 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Asia Alliance Bank — 11 935 so‘m.
Garantbank — 11 935 so‘m.
Anorbank — 11 930 so‘m.
Asakabank — 11 930 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 930 so‘m.
• Mikrokreditbank — 11 930 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Apex Bank — 11 940 so‘m.
• Tengebank — 11 950 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Asia Alliance BankGarantbankAnorbankAsakabankTengebank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:4611 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:3811 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda11 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:41O‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilikO‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilikKecha, 11:19O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydiKecha, 05:36Parashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladiParashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladi09.08, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...