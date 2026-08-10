11 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
11 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 14–15 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs Invest Finance Bankda 11 955 so‘m, Asakabank, Garantbank va Mikrokreditbankda esa 11 950 so‘mni tashkil etadi. Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar Tenge Bankda 11 970 so‘m, Xalq Bankida 11 980 so‘m va Saderat Bank Tashkentda 11 990 so‘m bo‘ldi.
11 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 14–15 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Invest Finance Bank — 11 955 so‘m.
• Asakabank — 11 950 so‘m.
• Garantbank — 11 950 so‘m.
• Mikrokreditbank — 11 950 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Tenge Bank — 11 970 so‘m.
• Xalq Banki — 11 980 so‘m.
• Saderat Bank Tashkent — 11 990 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…