O‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilik

·158·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilik
Qisqacha

O‘zbekistonda 9 avgustdan boshlab fuqarolar banklardan 500 AQSH dollarigacha bo‘lgan naqd chet el valyutasini shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz sotib olishi mumkin. Buning uchun pasport, ID-karta yoki uni o‘rnini bosuvchi boshqa hujjatni taqdim etish talab qilinmaydi. Avval bu chegara 100 AQSH dollarini tashkil etgan bo‘lib, endilikda besh baravarga oshirildi. 500 dollardan yuqori miqdorda naqd valyuta xarid qilishda amaldagi tartib va talablar saqlanib qoladi.

O‘zbekistonda fuqarolar uchun naqd chet el valyutasini xarid qilish tartibi yengillashtirildi. 9 avgustdan boshlab banklardan 500 AQSH dollarigacha bo‘lgan naqd valyutani shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz sotib olish mumkin.

Yangi tartibga ko‘ra, bankdan 500 dollargacha naqd chet el valyutasini xarid qilishda pasport, ID-karta yoki uning o‘rnini bosuvchi boshqa hujjatni taqdim etish talab qilinmaydi.

Mazkur o‘zgartish Adliya vazirligi tashabbusi bilan qabul qilingan idoraviy hujjat asosida joriy etildi. Yangi qoida 9 avgustdan kuchga kirgan.

Bunga qadar fuqarolar banklarda shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz 100 AQSH dollarigacha bo‘lgan naqd chet el valyutasini xarid qilishi mumkin edi.

Endilikda esa ushbu chegara besh baravarga oshirilib, 500 dollarga yetkazildi.

Ya’ni fuqaro bankdan 500 dollargacha naqd chet el valyutasini xarid qilmoqchi bo‘lsa, buning uchun pasport yoki ID-kartasini ko‘rsatishi shart emas.

Ushbu o‘zgartish aholi uchun valyuta ayirboshlash jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan. 500 dollardan yuqori miqdorda naqd valyuta xarid qilishda esa amaldagi tartib va talablar qo‘llaniladi.

UzbekistanAdliya vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4612 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:1011 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10.08, 17:3811 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda11 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda10.08, 11:41O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydi10.08, 05:36Parashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladiParashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladi09.08, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...