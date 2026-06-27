O‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindi

·27·Jamiyat
O‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindi

O‘zbekistonda noqonuniy muomaladan musodara qilingan qariyb uch tonna giyohvandlik vositalari yo‘q qilindi.

Davlat xavfsizlik xizmati huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda jami 2 tonna 963 kilogramm taqiqlangan moddalarni yoqish yo‘li bilan yo‘q qilgan.

Yo‘q qilingan moddalar tarkibiga quyidagilar kirgan:

Geroin — 78,3 kilogramm
Opium — 426,3 kilogramm
• Gashish — 646,6 kilogramm
• Alfa-PVP — 131,3 kilogramm
• Mefedron — 61,9 kilogramm
• Pregabalin va boshqa moddalar — 69,2 kilogramm

Giyohvandlik vositalarini yo‘q qilish jarayoni sudlarning qonuniy kuchga kirgan hukmlari asosida amalga oshirilgan.

Mazkur tadbir narkotrafikka qarshi kurashish bo‘yicha davlat strategiyasi doirasida o‘tkazilgan. Yo‘q qilingan barcha moddalar avvalroq noqonuniy muomaladan olib qo‘yilgan.

Harbiy kiyimdagi shaxslar ko‘k qoplardagi giyohvand moddalarni ko‘zdan kechirmoqda.Stol ustida plastik paketlarga solingan opiy va gashish briketlari turibdi.Harbiylar yuk mashinasidan oq qoplarni maxsus metall idishga tushirmoqdalar.
Davlat xavfsizlik xizmatiGeroinOpiumGashishMefedron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindiToshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindiBugun, 15:36“Itni qiynaymiz” nomli kanal jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi“Itni qiynaymiz” nomli kanal jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldiBugun, 15:272027 yildan AYOQSH xodimlariga rasmiy ruxsat talab qilinadi2027 yildan AYOQSH xodimlariga rasmiy ruxsat talab qilinadiBugun, 15:22«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!Bugun, 13:01Tibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandiTibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandiBugun, 12:20Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiToshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiBugun, 03:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi