Toshkent viloyatida noqonuniy qurol olib kirish holati aniqlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent viloyatidagi «Navoiy» bojxona posti xodimlari deklaratsiyada ko‘rsatilmagan qurol va o‘q-dorilarni olib kirishga bo‘lgan ikki urinishni aniqladi.
Birinchi holatda fuqaroning yuklari orasidan KRAL ARMS rusumli miltiq va 44 dona SPOTXON patroni topilgan. Ikkinchi holatda esa RETAY G19C rusumli to‘pponcha hamda 30 dona Kaiser patroni olib qo‘yilgan.
Mazkur buyumlar bojxona deklaratsiyasida qayd etilmagan. Har ikki holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
«Qurol to‘g‘risida»gi qonunga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi hududiga maxsus vositalarni olib kirish va ularni tranzit tarzda olib o‘tish faqat rasmiy ruxsatnoma asosida amalga oshirilishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…