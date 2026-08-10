Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildi

·460·Jamiyat
Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildi
Qisqacha

O‘zbekistonlik bloger Mahmud Hikmatov noqonuniy internet-kazinalarni targ‘ib qilishda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berildi. Qozog‘iston sudi unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini belgilagan. Tergovga ko‘ra, Hikmatov 35 nafardan ortiq inflyuyenserni jalb qilib, qimor platformalari reklamasini tarqatishni tashkil etgan. Ular orasida internet-kazinolarga olib boruvchi referal havolalarni joylashtirgan Hamza Q. ham bo‘lgan.

Qozog‘istonda faoliyat yuritgan o‘zbekistonlik bloger Mahmud Hikmatov noqonuniy internet-kazinalarni targ‘ib qilishda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berildi. Bu haqda Qozog‘iston Moliyaviy monitoring agentligi ma’lum qildi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, 2000 yilda O‘zbekistonda tug‘ilgan Mahmud Hikmatovga nisbatan sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi belgilangan.

Qayd etilishicha, Qozog‘iston hududida beshtadan ortiq noqonuniy onlayn qimorxona faoliyatini tashkil etish, ular orqali pul mablag‘larini qabul qilish va to‘lash, shuningdek, mamlakat fuqarolarini qimor o‘yinlariga jalb qilishga qaratilgan reklama ishlari amalga oshirilgan.

Tergov versiyasiga ko‘ra, ushbu qimor platformalarini ommalashtirish uchun tashkilotchilar blogerlar bilan hamkorlik qilgan. Hikmatovga esa Qozog‘istonda faoliyat yuritadigan inflyuyenserlarni topish va ular orqali reklama materiallarini tarqatishni yo‘lga qo‘yish vazifasi yuklatilgan.

Moliyaviy monitoring agentligi ma’lumotiga ko‘ra, bloger ushbu tarmoqqa 35 nafardan ortiq inflyuyenserni jalb qilgan. Ular orasida Hamza Q. ismli bloger ham bo‘lgan.

Tergov ma’lumotlarida aytilishicha, katta auditoriyaga ega bo‘lgan Hamza Q. internet-kazinolarga olib boruvchi referal havolalarni joylashtirgan. Ushbu havolalar orqali qimor platformalariga kirgan har bir foydalanuvchi uchun blogerga mukofot to‘langan.

Mahmud HikmatovO'zbekistonQozog'istonMoliya monitoringi agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildi“HOWO” yuk mashinasi soliq qarzdorligi uchun xatlanib auksionga qo‘yildiKecha, 21:52Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiOt minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiKecha, 20:11Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiKecha, 17:56Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Kecha, 17:52O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?Kecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi