“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirgan
Toshkent shahri Uchtepa tumanida o‘zlarini uy boshqaruvi rahbarlari sifatida tanishtirib, fuqarolarning 574,6 million so‘mini firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritgan ikki shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma’lum qildi.
Departamentning Uchtepa tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruv davomida A.B. va M.B. “Vatanparvar” MFY hududidagi 29-sonli uy boshqaruvi rahbarlari sifatida o‘zlarini tanishtirgani aniqlangan.
Ma’lum bo‘lishicha, ular ushbu ko‘p qavatli uyda istiqomat qiluvchi fuqarolardan turli bahonalar bilan jami 574,6 million so‘m mablag‘ni firibgarlik yo‘li bilan olgan.
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya’ni firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda holat bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.
…