Buxoroda matematika o‘qituvchisining oyligi 30 million so‘mdan oshdi

·63·Jamiyat
Buxoroda matematika o‘qituvchisining oyligi 30 million so‘mdan oshdi

O‘zbekistonda yuqori natijalarga erishayotgan pedagoglarni moddiy rag‘batlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Buning natijasida malakasi va bilimini oshirib borayotgan ayrim o‘qituvchilarning oylik daromadi ham sezilarli darajada ortmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Buxoro viloyatida 2 105 nafar, jumladan, G‘ijduvon tumanida 250 nafar o‘qituvchi oyiga 1 000 dollardan ortiq maosh olmoqda. G‘ijduvonda faoliyat yurituvchi matematika o‘qituvchilaridan biri esa xalqaro sertifikatlar va turli ustamalar hisobiga oylik daromadini 30 million so‘mdan oshirgan. Bu qariyb 3 000 dollarga teng.

Shuningdek, pedagoglarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi rag‘batlantirish choralari ham joriy etilmoqda. Aniq fanlar bo‘yicha milliy sertifikatga ega o‘qituvchilarga 50 foizlik ustama berilishi, ilg‘or pedagoglarni esa 30 million so‘mlik bir martalik mukofot bilan taqdirlash ko‘zda tutilgan.

Bundan tashqari, 1 000 nafar o‘qituvchining xorijda stajirovka o‘tashi rejalashtirilgan bo‘lib, ularning imtihon xarajatlari to‘liq qoplanadi. Kamida 15 yillik ish stajiga ega pedagoglarning farzandlariga oliy ta’lim kontraktini to‘lash uchun foizsiz kreditlar ajratilishi, fan olimpiadalari g‘oliblarini tayyorlagan ustozlarga esa to‘g‘ridan to‘g‘ri oliy malaka toifasi berilishi belgilangan.

Buxoro viloyatiG‘ijduvon tumanimoddiy rag‘batxalqaro sertifikat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?11 oktabr 11:12Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiToshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladi21 avgust 07:54O‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilganO‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilgan5 oktabr 17:20Toshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiToshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdi16 sentabr 13:07Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBuxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqda20 avgust 05:49Buxoroda qadimiy kanalni betonlash loyihasi muhokama qilindi (foto)Buxoroda qadimiy kanalni betonlash loyihasi muhokama qilindi (foto)15 may 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi