Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi

·120·Jamiyat
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aktrisa va bloger Nilufar Hamidova jamoat joyida odob-axloq me'yorlariga zid xatti-harakatlari aks etgan videolarni tarqatgani uchun huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushdi.
  • Ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan suhbat chog'ida bloger o'z qilmishi uchun xalqdan uzr so'radi va kelgusida bunday kontentlar chiqarmasligini bildirdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda bahsli va odob-axloq me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan chiqishlari bilan bir necha bor jamoatchilik hamda davlat tashkilotlari e’tiboriga tushgan aktrisa va bloger Nilufar Hamidova yana bir mojaro markazida qoldi. Uning jamoat joyida, ko‘cha va bekat atrofida tasvirga olgan navbatdagi videosi fuqarolar va shahar mehmonlari orasida keskin norozilikka sabab bo‘ldi.

Holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari tezkor surishtiruv ishlarini boshlab, blogerning xatti-harakatlariga huquqiy baho berish jarayonini yo‘lga qo‘ydi.

«O‘zbekkonsert» ogohlantirishi va avvalgi qonunbuzarliklar

Nilufar Hamidova muqaddam ham ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari sababli tegishli tashkilotlar tomonidan rasman ogohlantirilgan edi:

  • Litsenziya talablarining buzilishi: «O‘zbekkonsert» davlat muassasasi san’atkorning konsert-tomosha faoliyati uchun taqdim etilgan rasmiy litsenziya talab va shartlariga rioya qilmagani yuzasidan unga jiddiy e’tiroz bildirgan;

  • Takroriy holatlar: Mas’ul mutasaddilar tomonidan o‘tkazilgan tushuntirish ishlariga qaramay, bloger tomonidan jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘luvchi videomateriallar e’lon qilinishi davom etgan.

IIB xodimlari bilan suhbat: «Xalqimdan uzr so‘rayman»

Ichki ishlar bo‘limi mas’ul xodimlari tomonidan o‘tkazilgan rasmiy suhbat davomida bloger o‘z qilmishi yuzasidan bayonot berib, xalqdan kechirim so‘radi:

  • Blogerning munosabati: «So‘nggi so‘zim. Men o‘zbek xalqimdan uzr so‘rayman. Boshqa bunaqa kontentlarni chiqarmayman. Ko‘rasizlar, bundan keyin shunaqa chiroyli kontentlar chiqadi. Biroq endi gap tekkizmaysizlar, gapirmaysizlar», — dedi Nilufar Hamidova;

  • IIB xodimining rasmiy bildirishnomasi: IIB vakili ta’kidlashicha, fuqaroning jamoat joyi va ko‘chadagi nojo‘ya harakatlari yuzasidan to‘liq hujjatlar rasmiylashtirilgan.

Ish sudga oshirildi: Mayda bezorilik bo‘yicha javobgarlik

Huquqbuzarlik holati bo‘yicha qonuniy jazo tayinlash choralari ko‘rilmoqda:

  • Sud jarayoni: To‘plangan ma’muriy ish hujjatlari Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning tegishli moddalari (mayda bezorilik) asosida qonuniy chora ko‘rish uchun jinoyat ishlari bo‘yicha tuman sudiga yuborilgan;

  • Ogohlantirish: Ichki ishlar organlari barcha fuqarolar, blogerlar va poytaxt mehmonlarini jamiyatda yurish-turish, milliy odob-axloq hamda qonun qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirdi.

Nilufar HamidovaO‘zbekkonsertMayda bezorilikIIV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldiTo‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldiKecha 18:55Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)29 oktabr 16:44Nilufar Hamidova yangi arabcha yozuvining ma’nosini izohladiNilufar Hamidova yangi arabcha yozuvining ma’nosini izohladi21 iyul 14:53Qozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldiQozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldi2 oktabr 20:14Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadiEndi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadi7 oktabr 20:27Malibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radiMalibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radi13 sentabr 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?