Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aktrisa va bloger Nilufar Hamidova jamoat joyida odob-axloq me'yorlariga zid xatti-harakatlari aks etgan videolarni tarqatgani uchun huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushdi.
- Ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan suhbat chog'ida bloger o'z qilmishi uchun xalqdan uzr so'radi va kelgusida bunday kontentlar chiqarmasligini bildirdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bahsli va odob-axloq me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan chiqishlari bilan bir necha bor jamoatchilik hamda davlat tashkilotlari e’tiboriga tushgan aktrisa va bloger Nilufar Hamidova yana bir mojaro markazida qoldi. Uning jamoat joyida, ko‘cha va bekat atrofida tasvirga olgan navbatdagi videosi fuqarolar va shahar mehmonlari orasida keskin norozilikka sabab bo‘ldi.
Holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari tezkor surishtiruv ishlarini boshlab, blogerning xatti-harakatlariga huquqiy baho berish jarayonini yo‘lga qo‘ydi.
«O‘zbekkonsert» ogohlantirishi va avvalgi qonunbuzarliklar
Nilufar Hamidova muqaddam ham ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari sababli tegishli tashkilotlar tomonidan rasman ogohlantirilgan edi:
Litsenziya talablarining buzilishi: «O‘zbekkonsert» davlat muassasasi san’atkorning konsert-tomosha faoliyati uchun taqdim etilgan rasmiy litsenziya talab va shartlariga rioya qilmagani yuzasidan unga jiddiy e’tiroz bildirgan;
Takroriy holatlar: Mas’ul mutasaddilar tomonidan o‘tkazilgan tushuntirish ishlariga qaramay, bloger tomonidan jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘luvchi videomateriallar e’lon qilinishi davom etgan.
IIB xodimlari bilan suhbat: «Xalqimdan uzr so‘rayman»
Ichki ishlar bo‘limi mas’ul xodimlari tomonidan o‘tkazilgan rasmiy suhbat davomida bloger o‘z qilmishi yuzasidan bayonot berib, xalqdan kechirim so‘radi:
Blogerning munosabati: «So‘nggi so‘zim. Men o‘zbek xalqimdan uzr so‘rayman. Boshqa bunaqa kontentlarni chiqarmayman. Ko‘rasizlar, bundan keyin shunaqa chiroyli kontentlar chiqadi. Biroq endi gap tekkizmaysizlar, gapirmaysizlar», — dedi Nilufar Hamidova;
IIB xodimining rasmiy bildirishnomasi: IIB vakili ta’kidlashicha, fuqaroning jamoat joyi va ko‘chadagi nojo‘ya harakatlari yuzasidan to‘liq hujjatlar rasmiylashtirilgan.
Ish sudga oshirildi: Mayda bezorilik bo‘yicha javobgarlik
Huquqbuzarlik holati bo‘yicha qonuniy jazo tayinlash choralari ko‘rilmoqda:
Sud jarayoni: To‘plangan ma’muriy ish hujjatlari Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning tegishli moddalari (mayda bezorilik) asosida qonuniy chora ko‘rish uchun jinoyat ishlari bo‘yicha tuman sudiga yuborilgan;
Ogohlantirish: Ichki ishlar organlari barcha fuqarolar, blogerlar va poytaxt mehmonlarini jamiyatda yurish-turish, milliy odob-axloq hamda qonun qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirdi.
Izohlar 0
…