Dahshatli jinoyat: xotinini o‘ldirib, 2,5 yoshli qiziga zo‘ravonlik qilgan ota umrbod qamaldi

·0·Jamiyat
Dahshatli jinoyat: xotinini o‘ldirib, 2,5 yoshli qiziga zo‘ravonlik qilgan ota umrbod qamaldi

Toshkent viloyatining Yangiyo‘l shahrida o‘z turmush o‘rtog‘ini o‘ldirib, ikki yarim yosh qiziga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan va keyin uning ham hayotiga zomin bo‘lgan erkak umrbod ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda «Zamon» dasturida xabar berildi.

Qayd etilishicha, mudhish voqea joriy yilning 7 iyun kuni sodir bo‘lgan. Erkak ertalab soat 6:00 atrofida spirtli ichimlik ta’sirida mast holatda turmush o‘rtog‘i yashab kelgan xonadonga kelgan va eshikni o‘zida bo‘lgan kalit yordamida ochib, ichkariga kirgan.

U rashk sababli xotini E.ni qasddan o‘ldirishni maqsad qilgan. Shu kuni soat 7:30 larda xonadon mehmonxonasida ojiz ahvolda bo‘lgan turmush o‘rtog‘ining bosh qismiga qo‘li bilan bir marta zarba bergan, keyin esa bo‘yin qismidan bo‘g‘gan. Oqibatda ayolga hayoti uchun xavfli bo‘lgan og‘ir tan jarohatlari yetkazilib, u qasddan o‘ldirilgan.

Onasi vafot etganidan ko‘p o‘tmay, uydagi janjal ovozidan uyg‘ongan, hali ikki yarim yoshga ham to‘lmagan qizaloq ham otasining zo‘ravonligiga duch kelgan. Erkak 2023 yilda tug‘ilgan farzandi S.ni ko‘rib, uning ojiz ahvolidan foydalangan va yotoqxonaga olib kirib, jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan.

Shundan so‘ng u sodir etgan jinoyatini va jasadni yashirish maqsadida qizaloqning jasadini xonadondagi qora rangli sport sumkasiga joylagan. Keyin uni otasi yashab kelgan uyga olib borib, hovlidagi eski uslubda qurilgan hojatxonaga tashlab yuborgan.

Ma’lum qilinishicha, 28 yoshli sudlanuvchi sud jarayoni oxiriga qadar o‘ziga qo‘yilgan ayblovlarni tan olmagan. Biroq sud ish bo‘yicha to‘plangan dalillarni har tomonlama baholab, uni turmush o‘rtog‘i va qizining o‘limida aybdor deb topgan.

Sud hukmiga ko‘ra, erkakka sodir etgan jinoyatlari majmui bo‘yicha uzil-kesil umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Ushbu jazoni maxsus tartibli koloniyada o‘tashi belgilangan.

Yangiyo‘lToshkent viloyatijinoyatsud hukmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xotinini bo‘g‘ib o‘ldirib, 2 yoshli qizining jasadini yashirgan erkak umrbod qamaldiXotinini bo‘g‘ib o‘ldirib, 2 yoshli qizining jasadini yashirgan erkak umrbod qamaldiKecha 17:21Yangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiYangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandi8 iyul 10:19Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiYangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladi6 iyun 20:20«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi6 iyul 14:23O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!30 sentabr 08:51«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?