Shov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga sabab bo'lgan videolavhasi uchun bloger Nilufar Hamidova 7 sutkalik ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.
- Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi 48 yoshli blogerni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi bilan mayda bezorilikda aybli deb topdi.
- Surishtiruv jarayonida o'z qilmishini tan olgan Nilufar Hamidova jamoatchilikdan uzr so'radi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik muhokamasi va jiddiy e’tirozlariga sabab bo‘lgan videoroligi bilan tanilgan bloger Nilufar Hamidova ma’muriy jazoga tortildi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Yunusobod tumani sudida ko‘rib chiqilgan ish yuzasidan Toshkent shahar sudlari rasmiy axborot e’lon qildi.
Sud hukmiga ko‘ra, 48 yoshli bloger mayda bezorilik huquqbuzarligini sodir etganlikda aybli deb topildi va unga nisbatan ma’muriy qamoq jazosi belgilandi.
Sud qarori va jazo chorasi: 7 sutkalik ma’muriy qamoq
Toshkent shahar sudlari matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra:
Modda va ayblov: Sud Nilufar Hamidovani O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasi (mayda bezorilik) bo‘yicha aybli deb topdi;
Tayinlangan jazo: Huquqbuzarlikning og‘irlik darajasi va holatlarini inobatga olgan holda, unga 7 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Voqealar rivoji: E’tirozli video va huquq-tartibot idoralari reaksiyasi
Hodisaning asl tafsilotlari va surishtiruv jarayoni quyidagicha kechgan:
Tarmoqlarda tarqalgan rolik: Avvalroq blogerning Toshkent shahri ko‘chalarida olib, ommaviy tarmoqlarga joylagan noodatiy videolavhasi foydalanuvchilar orasida keskin tanqidlarga uchragan edi. Videoda uning aynan nimani reklama qilmoqchi bo‘lgani yoki qanday maqsadni ko‘zlagani noma’lum qolgan;
Ichki ishlar tekshiruvi: Holat yuzasidan hududiy ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan zudlik bilan surishtiruv o‘tkazilib, uning xatti-harakatlariga huquqiy baho berildi;
Kechirim so‘rash: Surishtiruv davomida bloger o‘z qilmishini tan olib, jamoatchilikdan uzr so‘radi: «Uzr so‘rayman. Boshqa bunaqa kontentlarni chiqarmayman», — deya ta’kidladi u.
Ijtimoiy tarmoqlarda jamoat tartibi va milliy qadriyatlarga zid kontent tarqatish holatlari bo‘yicha huquq-tartibot organlari nazoratni kuchaytirib bormoqda.
Izohlar 0
…