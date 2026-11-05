Shov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindi

·118·Jamiyat
Shov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga sabab bo'lgan videolavhasi uchun bloger Nilufar Hamidova 7 sutkalik ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.
  • Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi 48 yoshli blogerni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi bilan mayda bezorilikda aybli deb topdi.
  • Surishtiruv jarayonida o'z qilmishini tan olgan Nilufar Hamidova jamoatchilikdan uzr so'radi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik muhokamasi va jiddiy e’tirozlariga sabab bo‘lgan videoroligi bilan tanilgan bloger Nilufar Hamidova ma’muriy jazoga tortildi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Yunusobod tumani sudida ko‘rib chiqilgan ish yuzasidan Toshkent shahar sudlari rasmiy axborot e’lon qildi.

Sud hukmiga ko‘ra, 48 yoshli bloger mayda bezorilik huquqbuzarligini sodir etganlikda aybli deb topildi va unga nisbatan ma’muriy qamoq jazosi belgilandi.

Sud qarori va jazo chorasi: 7 sutkalik ma’muriy qamoq

Toshkent shahar sudlari matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra:

  • Modda va ayblov: Sud Nilufar Hamidovani O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasi (mayda bezorilik) bo‘yicha aybli deb topdi;

  • Tayinlangan jazo: Huquqbuzarlikning og‘irlik darajasi va holatlarini inobatga olgan holda, unga 7 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Voqealar rivoji: E’tirozli video va huquq-tartibot idoralari reaksiyasi

Hodisaning asl tafsilotlari va surishtiruv jarayoni quyidagicha kechgan:

  • Tarmoqlarda tarqalgan rolik: Avvalroq blogerning Toshkent shahri ko‘chalarida olib, ommaviy tarmoqlarga joylagan noodatiy videolavhasi foydalanuvchilar orasida keskin tanqidlarga uchragan edi. Videoda uning aynan nimani reklama qilmoqchi bo‘lgani yoki qanday maqsadni ko‘zlagani noma’lum qolgan;

  • Ichki ishlar tekshiruvi: Holat yuzasidan hududiy ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan zudlik bilan surishtiruv o‘tkazilib, uning xatti-harakatlariga huquqiy baho berildi;

  • Kechirim so‘rash: Surishtiruv davomida bloger o‘z qilmishini tan olib, jamoatchilikdan uzr so‘radi: «Uzr so‘rayman. Boshqa bunaqa kontentlarni chiqarmayman», — deya ta’kidladi u.

Ijtimoiy tarmoqlarda jamoat tartibi va milliy qadriyatlarga zid kontent tarqatish holatlari bo‘yicha huquq-tartibot organlari nazoratni kuchaytirib bormoqda.

Nilufar HamidovaYunusobod tumani sudimayda bezorilikToshkent shahar sudlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildiJamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildiBugun 11:33BMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldiBMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldi18 sentabr 19:03To‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldiTo‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldiKecha 18:55Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)Qozog‘istonda ijarachi uy egasiga tan jarohati yetkazdi va 30 sutkaga qamaldi (video)29 oktabr 16:44Nilufar Hamidova yangi arabcha yozuvining ma’nosini izohladiNilufar Hamidova yangi arabcha yozuvining ma’nosini izohladi21 iyul 14:53Qozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldiQozog‘istonda motam kunida jonli efir qilgan bloger 10 sutkaga qamaldi2 oktabr 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?