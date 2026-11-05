Sud qarori ijro etildi: uy-joy undiruvchiga topshirildi

·4·Jamiyat
Sud qarori ijro etildi: uy-joy undiruvchiga topshirildi

Majburiy ijro byurosining Zarbdor tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan ijro hujjatiga asosan, qarzdor R.A. va uning oila a’zolarini uy-joydan chiqarish hamda undiruvchi N.J.ni mazkur xonadonga kiritish bo‘yicha ijro harakatlari amalga oshirildi.

Belgilangan tartibda qarzdor va uning oila a’zolari uydan chiqarilib, undiruvchi N.J.ning xonadonga kirishi ta’minlandi. Shu tariqa sud hujjatida belgilangan talab amalda bajarildi.

Ijro hujjati talablari to‘liq ta’minlangani sababli ijro ishi qonunchilikda belgilangan tartibda tamomlandi.

Majburiy ijro byurosiZarbdor tumaniIjro ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fuqarolar manfaati – adolat mezoniFuqarolar manfaati – adolat mezoni15 iyun 17:08110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi9 sentabr 17:22Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladi10 avgust 12:58Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandi29 iyul 12:51MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiMIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladi24 iyul 17:43Ayol huquqlari himoya qilinib, mol-mulklari olib berildiAyol huquqlari himoya qilinib, mol-mulklari olib berildi22 iyul 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi