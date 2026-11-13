17 yoshli qizni yalang‘och suratlari bilan qo‘rqitib, pul talab qilgan yigit ushlandi
Farg‘ona viloyatida ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan 17 yoshli qizning shaxsiy suratlarini internetga tarqatish bilan tahdid qilib, undan pul talab qilgan shaxs qo‘lga olindi. U qo‘rqitish orqali qizdan 595 ming so‘m olishga ulgurgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Farg‘ona viloyatining Bog‘dod tumanida yashovchi fuqaro ijtimoiy tarmoq orqali Buxoro viloyatining G‘ijduvon tumanida istiqomat qiluvchi, 2009 yilda tug‘ilgan qiz bilan tanishgan. U muloqot davomida o‘zini Ali deb tanishtirgan.
Keyinchalik yigit qizning shaxsiy suratlarini qo‘lga kiritib, ularni internet tarmoqlarida tarqatib yuborish bilan qo‘rqita boshlagan. Suratlar oshkor bo‘lmasligi evaziga undan pul talab qilgan.
Tahdidlar natijasida qiz 2026 yil 18 oktyabr kuni tanishining nomiga rasmiylashtirilgan bank kartasiga 595 ming so‘m o‘tkazib bergan.
Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi, ya’ni tovlamachilik alomati bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…