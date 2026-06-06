Bahora Arslonova kutilmagan tan olishi bilan hayratga soldi (video)

·298·Madaniyat
Bahora Arslonova kutilmagan tan olishi bilan hayratga soldi (video)

Taniqli aktrisa Bahora Arslonova “24/7 podcast” loyihasida mehmon bo‘lib, ijodiy tanaffus va qaytish jarayoni haqida samimiy fikrlarini bo‘lishdi.

U suhbat davomida eng esda qolarli ishlari va kliplar haqida gapirar ekan, “Sendaqasi yo‘q” qo‘shig‘iga olingan klip o‘ziga eng ko‘p yoqqan ijodiy ish ekanini ta’kidladi.

Aktrisaning aytishicha, u 2–2,5 yil davomida kino va kliplarda deyarli ishtirok etmagan va hatto ijodga qaytish istagi ham susaygan paytlar bo‘lgan. “Odamda shunaqa holat ham bo‘lar ekan, hech narsa qilishni xohlamay qolasan,” deydi u.

Shundan so‘ng rejissyor Ikrom Ali unga yangi klip taklif qilib, Otabek bilan ishlashini so‘ragan. Dastlab u ikkilanib turgan bo‘lsa-da, qo‘shiqni eshitgach, hissiyotlarini ushlab turolmay yig‘lab yuborganini aytadi va ishtirok etishga rozi bo‘lgan.

“Syomkada juda erkin ishladim, o‘zimni to‘liq ijodga bag‘ishladim,” deydi aktrisa. Uning so‘zlariga ko‘ra, qo‘shiqning avvalgi versiyalari unchalik katta tomoshabin yig‘magan bo‘lsa-da, klip chiqishi bilan qisqa vaqt ichida katta qiziqish uyg‘otgan.

“Bahora chiqqandan keyin bir kunda ko‘rishlar keskin oshdi deyishdi. Shunda juda xursand bo‘ldim — demak, meni sog‘inganlar bor ekan. Hech kimga kerak emasman deb o‘ylardim, lekin aslida kerak ekanman,” deya samimiy fikr bildirdi aktrisa.

Bahora Arslonova24/7 podkastIkrom AliOtabek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!Bugun, 07:40Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Bugun, 07:27Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiBugun, 06:12Rayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiRayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiBugun, 06:06Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Bugun, 23:31Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Bugun, 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!