1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi

·207·Dunyo
1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi

Xitoyda ijtimoiy tarmoqlarda 1,5 million obunachiga ega bo‘lgan Chutou laqabli Border Kolli iti o‘g‘irlanib, go‘shti uchun restoranga sotib yuborilgani ma’lum bo‘ldi. Voqea uning egasi Guo safarda bo‘lgan paytda yuz bergan.

Kuzatuv kameralaridagi tasvirlarda ikki kishi itni elektr skuterda olib ketgani aniqlangan. Egasi Chutou bo‘yinbog‘ va GPS-treker taqib yurganini ta’kidlab, politsiyaga murojaat qilgan. Ikki haftalik qidiruvdan so‘ng gumondor topilgan. Uning aytishicha, itni daydi hayvon deb o‘ylab, mahalliy restoranga atigi 180 yuan (taxminan 28 dollar) evaziga sotgan. Bu paytga kelib jonivor allaqachon so‘yib, yeb yuborilgan bo‘lgan.

Hozirda hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda. Mazkur voqea Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo‘lib, hayvonlarni himoya qilish qonunlarini kuchaytirish haqidagi bahslarni yana kun tartibiga olib chiqdi.

XitoyChutouBorder CollieGuo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiRossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiBugun, 08:46Nyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiNyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiBugun, 08:00Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaBugun, 07:53Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Bugun, 07:38Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiBugun, 07:14AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiAQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiBugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi