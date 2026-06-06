PSY atrofida jiddiy mojaro: mashhur xonanda prokuraturaga topshirildi
PSY atrofida jiddiy huquqiy mojaro yuzaga keldi. U psixotrop dori vositalarini olish qoidalarini buzganlikda gumon qilinib, Janubiy Koreya prokuraturasiga topshirilgani haqida xabar berildi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, xonanda 2022 yildan 2025 yilgacha shifoxonaga shaxsan borib ko‘rikdan o‘tmasdan turib, uyqu buzilishi va depressiya kabi holatlarni davolash uchun ishlatiladigan psixotrop dorilarga retsept olganlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, ushbu dorilar uning nomidan menejeri yoki uchinchi shaxslar orqali olib kelingani ham tekshirilmoqda.
Janubiy Koreya tibbiyot qonunchiligiga ko‘ra, bunday turdagi dori vositalari faqat bemor shaxsan shifokor ko‘rigidan o‘tgandan so‘ng yozib berilishi mumkin. Bundan tashqari, dorilarni olish jarayoni ham bevosita bemorning o‘zi tomonidan amalga oshirilishi shart ekani belgilangan.
Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ish yuzasidan tekshiruvlar olib borilmoqda. Agar gumonlar tasdiqlansa, bu holat PSY uchun jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda.
Mazkur xabar ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lib, muxlislar orasida turli munosabatlar bildirilmoqda.
…