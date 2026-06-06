PSY atrofida jiddiy mojaro: mashhur xonanda prokuraturaga topshirildi

·47·Madaniyat
PSY atrofida jiddiy mojaro: mashhur xonanda prokuraturaga topshirildi

PSY atrofida jiddiy huquqiy mojaro yuzaga keldi. U psixotrop dori vositalarini olish qoidalarini buzganlikda gumon qilinib, Janubiy Koreya prokuraturasiga topshirilgani haqida xabar berildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, xonanda 2022 yildan 2025 yilgacha shifoxonaga shaxsan borib ko‘rikdan o‘tmasdan turib, uyqu buzilishi va depressiya kabi holatlarni davolash uchun ishlatiladigan psixotrop dorilarga retsept olganlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, ushbu dorilar uning nomidan menejeri yoki uchinchi shaxslar orqali olib kelingani ham tekshirilmoqda.

Janubiy Koreya tibbiyot qonunchiligiga ko‘ra, bunday turdagi dori vositalari faqat bemor shaxsan shifokor ko‘rigidan o‘tgandan so‘ng yozib berilishi mumkin. Bundan tashqari, dorilarni olish jarayoni ham bevosita bemorning o‘zi tomonidan amalga oshirilishi shart ekani belgilangan.

Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ish yuzasidan tekshiruvlar olib borilmoqda. Agar gumonlar tasdiqlansa, bu holat PSY uchun jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda.

Mazkur xabar ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lib, muxlislar orasida turli munosabatlar bildirilmoqda.

PSYJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!Bugun, 07:40Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Bugun, 07:27Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiBugun, 06:12Rayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiRayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiBugun, 06:06Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Bugun, 23:31Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Bugun, 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!