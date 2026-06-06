Munisa Rizayeva kutilmagan qarori bilan muxlislarni hayratda qoldirdi (video)

·101·Madaniyat
Munisa Rizayeva kutilmagan qarori bilan muxlislarni hayratda qoldirdi (video)

Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda ulashgan videolari orqali muxlislarini yana bir bor hayratda qoldirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, san’atkor "O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist" faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Biroq u bu yuksak mukofotni o‘ziga emas, onasiga bag‘ishlashga qaror qilgan.

Videoda Munisa Rizayeva unvonni onasiga topshirar ekan, samimiy tarzda: “Ona, bu unvonni sizga bermoqchiman”, deya murojaat qiladi. Onasi esa avvalo qizini ushbu yutug‘i bilan tabriklab, unga bo‘lgan faxrini yashirmaydi. Shuningdek, u muhtaram Prezidentga ham alohida minnatdorchilik bildiradi.

Ikki ayol xonada bir-biriga sovg‘a taqdim etmoqda va medalni ko‘zdan kechirmoqda.

Xonanda o‘z postida quyidagicha yozib qoldirdi:

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan menga “O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist” faxriy unvoni topshirildi. Hurmatli Prezidentimga cheksiz minnatdorchilik bildiraman! Bu yuksak e’tirof nafaqat mening shaxsiy yutug‘im, balki yurtimizda san’at va madaniyatga berilayotgan e’tiborning yorqin ifodasidir. Menga bildirilgan ishonchni oqlash — mening asosiy burchim.”

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar xonandani tabriklab, unga yanada katta yutuqlar tilashmoqda.

Munisa RizaevaOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!Bugun, 07:40Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Bugun, 07:27Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiBugun, 06:12Rayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiRayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiBugun, 06:06Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Abbosxo‘ja Akramov uchinchi bor ota bo‘ldi (video)Bugun, 23:31Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)Bugun, 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva kutilmagan qarori bilan muxlislarni hayratda qoldirdi (video) – Zamin.uz, 06.06.2026