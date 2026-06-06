“Muzlik davri” yana qaytmoqda — yangi sarguzashtlar boshlanadi!
Mashhur animatsion film "Muzlik davri" muxlislarini yana bir bor xursand qilmoqda. Ko‘pchilik sevib tomosha qilgan ushbu multfilmning yangi — 6-qismi tez orada katta ekranlarga qaytadi.
Yangi qismda qahramonlar mutlaqo yangi va kutilmagan muhitga tushib qoladi. Ular bu safar vulqonlar, qaynoq lava va turli xavf-xatarlarga boy hududda navbatdagi sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Bu esa tomoshabinlarga yanada hayajonli voqealar va kulgili lahzalarni taqdim etishi kutilmoqda.
Albatta, multfilmning eng sevimli qahramonlaridan biri — yong‘oq ortidan quvishni hech qachon to‘xtatmaydigan Skrat ham e’tibordan chetda qolmaydi. Bu safar u o‘zining jajji bolasi bilan birga paydo bo‘lib, voqealarga o‘ziga xos kulgili ruh bag‘ishlaydi.
Multfilm premyerasi 2027 yil 5 fevralga rejalashtirilgan bo‘lib, muxlislar ushbu premyera sanasini katta qiziqish bilan kutmoqda. Yangi qism eski qahramonlar va yangi voqealar uyg‘unligida yana bir bor tomoshabinlarni o‘ziga jalb qilishi shubhasiz.
…