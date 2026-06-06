Relsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildi
Braziliyada temiryo‘l relsiga tiqilib qolgan piyoda so‘nggi soniyalarda katta falokatdan omon qoldi. Voqea tasvirlari xavfsizlik kameralariga tushib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib ketdi.
Hodisa paytida erkak relslar orasida qolib ketgan va poyezd yaqinlashib kelayotganini payqagan atrofdagilar darhol unga yordam berishga oshiqishgan. Bir necha soniya ichida amalga oshirilgan tezkor harakatlar natijasida u xavfsiz hududga olib chiqilgan.
Guvohlarning aytishicha, poyezd juda yaqin masofaga kelib qolgan paytda qutqaruv amalga oshirilgan va bu vaziyatni chinakam mo‘jizaga qiyoslashmoqda. Agar biroz kechikish bo‘lganida, oqibatlar juda fojiali bo‘lishi mumkin edi.
Hozircha jabrlanuvchining shaxsiy holati haqida batafsil ma’lumot berilmagan, biroq u tirik qolgan va katta xavfdan qutqarilgani tasdiqlangan. Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda “bir soniya hayotni o‘zgartiradi” degan izohlar bilan muhokama qilinmoqda.
…