Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindi

·108·Dunyo
Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindi

Gretsiya Mudofaa vazirligi yangi dastur doirasida armiyada muhim o‘zgarishni amalga oshirdi. Dastlabki bosqichda 72 nafar ayol ko‘ngilli sifatida Qurolli kuchlar safiga qabul qilindi.

Ushbu yangi tashabbusga ko‘ra, 20–26 yosh oralig‘idagi ayollar 12 oylik ko‘ngilli harbiy xizmatni o‘tash imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ular erkak harbiylar bilan bir xil tayyorgarlik dasturidan o‘tadi va armiyadagi barcha tartib-qoidalarga to‘liq rioya qiladi.

Tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli yakunlagan ishtirokchilar belgilangan harbiy bo‘linmalarga taqsimlanadi va keyinchalik zaxiradagi harbiy xizmatchilar maqomini oladi. Bu esa ularning kelgusida mamlakat mudofaa tizimida ham muhim o‘rin egallashini anglatadi.

Gretsiya hukumati ushbu qaror orqali Qurolli kuchlarda ayollar ulushini oshirish, armiyaning kadrlar salohiyatini mustahkamlash hamda zamonaviy mudofaa tizimini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan.

Mazkur yangilik mamlakatda katta qiziqish uyg‘otib, ijtimoiy va siyosiy doiralarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

GretsiyaGretsiya Mudofaa vazirligiQurolli kuchlarGretsiya hukumati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiRossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiBugun, 08:46Nyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiNyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiBugun, 08:00Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaBugun, 07:53Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Bugun, 07:38Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiBugun, 07:14AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiAQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiBugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi