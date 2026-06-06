8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi
AQSHda yuz bergan noodatiy holat jamoatchilik o‘rtasida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, nosozlik sabab to‘xtab qolgan attraksionda qolib ketgan sakkiz nafar yo‘lovchini qutqarishda ishtirok etgan o‘t o‘chiruvchi kutilmagan ayblovga duch kelgan. U evakuatsiya jarayonida yo‘lovchilarni xavfsiz joyga olib tushirgan.
Biroq qutqarilgan ayollardan biri uni “nomunosib jismoniy aloqa qilganlik”da ayblab, sudga murojaat qilgan. Ushbu da’vo ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, ko‘pchilik tomonidan keskin tanqid ostiga olingan.
Foydalanuvchilar izohlarda qutqaruvchini qo‘llab-quvvatlab, “U hayotni saqlab qoldi”, “Bunday vaziyatda boshqacha yo‘l yo‘q edi” kabi fikrlarni bildirishmoqda. Ayrimlar esa bunday da’volar favqulodda xizmat xodimlarining kelajakda yordam ko‘rsatishda ikkilanib qolishiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirishgan.
Mazkur holat yuzasidan sud jarayonlari davom etmoqda. Ushbu voqea esa jamiyatda qutqaruvchilarning huquqiy himoyasi va favqulodda vaziyatlardagi harakatlari haqida yana bir bor muhim savollarni kun tartibiga olib chiqdi.
…