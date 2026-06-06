Maftuna Xolmurodovadan O‘zbekiston futbolchilariga bag‘ishlangan yangi hit! (video)
Xonanda Maftuna Xolmurodova 4 iyun kuni muxlislarini yana bir yangi ijodiy loyiha bilan xursand qildi. San’atkor tomonidan taqdim etilgan “Go Gol” nomli yangi tarona keng jamoatchilik e’tiboriga havola etildi.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu qo‘shiq bevosita O‘zbekiston futboli va futbolchilarga bag‘ishlangan bo‘lib, unda sport ruhiyati, g‘alaba ishtiyoqi va jamoaviy birlik g‘oyalari aks ettirilgan. Tarona orqali san’atkor futbol maydonidagi hayajon va muxlislar quvonchini musiqiy ohangda ifodalashga harakat qilgan.
Qo‘shiq YouTube platformasiga joylashtirilishi bilan qisqa vaqt ichida katta qiziqish uyg‘otdi. Oradan bir kun o‘tib, klip 10 mingga yaqin tomosha yig‘ib, tezda ommalashishni boshladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar yangi taronani iliq kutib olib, uning ohangi va zamonaviy uslubini yuqori baholamoqda. Ko‘plab kuzatuvchilar “Go Gol” futbol ruhini juda yaxshi yetkazib berganini ta’kidlashmoqda.
…