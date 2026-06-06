Yangi hit: “Oshiq edim” muxlislar qalbini zabt etmoqda (video)
San’at olamida yangi ijodiy hamkorlik muxlislarga taqdim etildi. Mirjalol Nematov va Asad Toshpo‘latov tomonidan ijro etilgan “Oshiq edim” nomli yangi duet tarona keng jamoatchilikka havola qilindi.
Ushbu qo‘shiq san’atkorlarning ijodiy uyg‘unligini yana bir bor namoyon etib, zamonaviy ohang va hissiyotlarga boy ijro bilan ajralib turadi. Tarona sevgi mavzusidagi samimiy tuyg‘ularni o‘zida aks ettirgani bilan tinglovchilar e’tiborini tortmoqda.
Muxlislar yangi duetni iliq kutib olib, ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy fikrlar bildirishmoqda. Ko‘pchilik qo‘shiqning ohangi, zamonaviy uslubi va hissiy ifodasi yuqori darajada ekanini ta’kidlab, ijodkorlarga yanada katta muvaffaqiyatlar tilamoqda.
Mazkur duet tez orada yilning eng muhokama qilinayotgan musiqiy loyihalaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…